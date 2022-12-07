Київ заносить снігом: у Кличка дали прогноз та звернулися до містян

Водіїв просять не користуватися без особливої потреби власними автомобілями

Столицю України 7 грудня, як раніше прогнозували синоптики, накрив сильний снігопад. У зв’язку з цим міська влада звернулася до киян із проханням тимчасово відмовитись від користування особистими автомобілями.

Працівники комунальних служб із самого ранку розчищають вулиці, парки та двори від снігу. Загалом сьогодні задіяно 336 одиниць техніки КК "Київавтодор", а також понад 5 тисяч співробітників. Про це повідомляється в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"За прогнозами синоптиків, снігопад закінчиться в обідній годинник. Втім, знову почнеться після 15:00 і триватиме, зокрема, у вечірню годину пік", — йдеться у повідомленні.

Комунальники розчищають сніг у Києві. Фото — КМДА

У КМДА звернулися до водіїв із проханням не користуватися власними автомобілями під час снігопадів, щоб на дорогах не створювалися затори.

"Не створюйте затори – у них зупиняється снігоприбиральна техніка та машини екстрених служб", — зазначили у Київській міській державній адміністрації.

За даними сайту Gismeteo, снігова погода протримається у Києві лише 7 грудня. На наступний день опадів не очікується, а потім почнеться мокрий сніг з дощем. При цьому, починаючи з 11 грудня, температура повітря підніматиметься протягом декількох днів від +7 до +12 градусів у денний час. Наступні снігопади прогнозують на 17-18 грудня, а потім з 23 грудня по 3 січня, за винятком одного дня – 27 грудня.

погода у Києві

Нагадаємо, раніше синоптики здивували українців погодою на грудень. За їхніми прогнозами, у деяких областях до новорічних свят протримається сонячна та суха погода.