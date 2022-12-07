Киев заносит снегом: у Кличко дали прогноз и обратились к горожанам

Водителей просят не пользоваться без особой надобности собственными автомобилями

Столицу Украины 7 декабря, как ранее и прогнозировали синоптики, накрыл сильный снегопад. В связи с этим городская власть обратилась к киевлянам с просьбой временно отказаться от пользования личными автомобилями.

Работники коммунальных служб с самого утра расчищают улицы, парки и дворы от снега. В целом сегодня задействованы 336 единиц техники УК "Киевавтодор", а также более 5 тысяч сотрудников. Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"По прогнозам синоптиков, снегопад закончится в обеденные часы. Впрочем, снова начнется после 15:00 и продлится, в частности, в вечерний час пик", — говорится в сообщении.

Коммунальщики расчищают снег в Киеве. Фото - КГГА

В КГГА обратились к водителям с просьбой не пользоваться собственными автомобилями во время снегопадов, чтобы на дорогах не создавались пробки.

"Не создавайте пробки – в них останавливается снегоуборочная техника и машины экстренных служб", — отметили в Киевской городской государственной администрации.

По данным сайта Gismeteo, снежная погода продержится в Киеве только 7 декабря. На следующий день осадков не предвидится, а затем начнется мокрый снег с дождем. При этом, начиная с 11 декабря температура воздуха будет подниматься на протяжении нескольких дней от +7 до +12 градусов в дневное время. Следующие снегопады прогнозируют на 17-18 декабря, а затем с 23 декабря по 3 января, за исключением одного дня — 27 декабря.

Погода в Киеве

Напомним, ранее синоптики удивили украинцев погодой на декабрь. По их прогнозам, в некоторых областях до новогодних праздников продержится солнечная и сухая погода.