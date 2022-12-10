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Вікно можливостей: погода дасть шанс ЗСУ просунутися на Донбасі (прогноз)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Дощі нарешті припиняться на лінії фронту Новина оновлена 10 грудня 2022, 13:16
Дощі нарешті припиняться на лінії фронту. Фото https://t.me/V_Zelenskiy_official

Кілька днів поспіль погодні умови будуть сприятливими

Середина грудня принесла українським військовим деякі труднощі на фронті, — різко потеплішало і почалися дощі, що ускладнює перебіг бойових дій. Проте вже з 19 грудня погодні умови зміняться на краще.

Про це можна судити за прогнозом погоди від weather.com для прифронтових міст. Для наочності ми взяли такі населені пункти як Мар’їнка та Соледар у Донецькій області, а також Сватове та Кремінна у Луганській.

Мар’їнка, Соледар, Сватове та Кремінна на карті бойових дій
Мар’їнка, Соледар, Сватове та Кремінна на карті бойових дій

Вже з понеділка, 19 грудня, на Донеччині за прогнозами нарешті припиняться дощі, а температура повітря вночі опуститься до 4-5 градусів морозу, при цьому вдень не очікується більше 1 градуса тепла.

У таких умовах багнюка на полі бою замерзне, і вести операції буде простіше, ніж у теплі під дощем.

Прогноз погоди у Мар’їнці та Соледарі Донецької області
Прогноз погоди у Мар’їнці та Соледарі Донецької області

Також похолодає і на Луганщині, — у Кремінній з 19 грудня дощ змінить сніг і температура вже не підніметься вище за нуль градусів. У Сватовому, що знаходиться північніше, буде ще холодніше.

Прогноз погоди у Кремінній та Сватовому Луганської області
Прогноз погоди у Кремінній та Сватовому Луганської області

Варто зауважити, що такі сприятливі погодні умови за прогнозами триватимуть чотири дні до 22 грудня.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що взимку 2022-2023 року буде похолодання навіть до 20 градусів морозу.

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