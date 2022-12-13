Якою насправді буде погода в Україні на Різдво: синоптики дали відповідь

Прогнози народних синоптиків не різняться від картини Укргідрометцентру

Погода в Україні на Різдвяні свята буде радше осінньою — переважатимуть плюсові температури з дощами. Похолодання очікуються наприкінці січня та у лютому 2023 року. Такі прогнози озвучують офіційні та народні синоптики.

Дощі та плюсові температури на 25 грудня та 1 січня прогнозує народний синоптик Станіслав Щедрін. "На Різдвяно-Новорічні свята погода буде такою ж, як і торік – без великих морозів, малосніжна, здебільшого тепла, з дощами", – розповів він в ефірі "Суспільного" .

В Укргідрометцентрі теж прогнозують похолодання у новому році, а грудень називають найм’якішим серед усіх зимових місяців.

"Очікується, що найхолоднішим місяцем зими буде лютий 2023 року, оскільки наприкінці січня та на початку лютого очікуються ультраполярні вторгнення холодного повітря. За таких умов нічна температура знизиться подекуди до -20 градусів", — повідомив у коментарі "НВ" начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

На сайті Gismeteo прогнозують на неділю, 25 грудня, дощі. У ніч проти "католицького" Різдва по всій території України буде близько нуля, а вдень прогнозують до 5 градусів тепла. У новорічну ніч дощитиме по всій території країни, подекуди будуть опади у вигляді мокрого снігу, на термометрах — близько нуля.

Погода на "православне" Різдво 7 січня, за даними gsminfo.com.ua, кардинально не зміниться. По всій території України прогнозують морози до 5 градусів уночі, вдень очікується близько нуля. У більшості регіонів України прогнозують мокрий сніг із дощем.

Раніше "Телеграф" писав, що синоптики розчарували прогнозом на Новий рік та Різдво.