Какой на самом деле будет погода в Украине на Рождество: синоптики дали ответ

Прогнозы народных синоптиков не отличаются от картины Укргидрометцентра

Погода в Украине на Рождественские праздники будет скорее осенней — будут преобладают плюсовые температуры с дождями. Похолодание ожидается в конце января и в феврале 2023 года. Такие прогнозы озвучивают официальные и народные синоптики.

Дожди и плюсовые температуры на 25 декабря и 1 января прогнозирует народный синоптик Станислав Щедрин. "На Рождественско-Новогодние праздники погода будет такой же, как и в прошлом году — без больших морозов, малоснежная, в основном тепла, с дождями",– рассказал он в эфире "Суспільного".

В Укргидрометцентре тоже прогнозируют похолодание в новом году, а декабрь называют самым мягким среди всех зимних месяцев.

"Ожидается, что самым холодным месяцем зимы будет февраль 2023 года, поскольку в конце января и начале февраля ожидаются ультраполярные вторжения холодного воздуха. В таких условиях ночная температура снизится кое-где до -20 градусов", — сообщил в комментарии "НВ" начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Билык.

На сайте Gismeteo прогнозируют на воскресенье, 25 декабря, дожди. В ночь на "католическое" Рождество по всей территории Украины будет около нуля, а днем прогнозируют до 5 градусов тепла. В новогоднюю ночь будет дождь по всей территории страны, иногда будут осадки в виде мокрого снега, на термометрах — около нуля.

Погода на "православное" Рождество 7 января, по данным gsminfo.com.ua, кардинально не изменится. На всей территории Украины прогнозируют морозы до 5 градусов ночью, днем ожидается около нуля. В большинстве регионов Украины прогнозируется мокрый снег с дождем.

Ранее "Телеграф" писал, что синоптики разочаровали прогнозом на Новый год и Рождество.