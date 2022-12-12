Зонтики пригодятся: чего украинцам ждать от погоды в январе

Какой будет погода в Украине в январе

Несмотря на холодное начало декабря, в целом зима в Украине продолжит оставаться относительно теплой. Это касается, как декабря, так и практически всего января.

Как говорится в прогнозе Гисметео, до конца декабря ожидаются два кортоких периода, когда столбики термометра будут показывать отрицательные значения, а вот в январе холодную погоду можно будет увидеть разве что в последней декаде.

Синоптики ожидают, что декабрь будет холодным лишь в западных областях, где температура воздуха будет по ночам стабильно опускаться ниже ноля. Впрочем, в первые дни января температура воздуха поднимется и будет оставаться в районе +5 градусов вплоть до последней декады месяца.

Подобная картина также будет наблюдаться в центральных областях, однако ожидается, что там в январе будет больше осадков и меньше солнечных дней.

Относительно теплый декабрь на востоке страны закончится похолоданием, после которого температура воздуха поднимется в район ноля градусов и будет оставаться там вплоть до конца месяца.

А вот на юге в январе синоптики морозов не ждут. Дни, когда столбик термометра упадет ниже ноля, можно будет сосчитать на пальцах.

Напомним, подобная погода не только заметно сказывается на самочувствии, но и приводит к возникновению множества травмоопасных ситуаций. Например, это уже успели прочувствовать жители Львова, где накануне сильные дожди при воздействии мороза быстро превратили улицы в ледовые катки.