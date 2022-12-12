Парасольки стануть у нагоді: чого українцям чекати від погоди у січні
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Якою буде погода в Україні у січні
Попри холодний початок грудня, загалом зима в Україні залишаться відносно теплою. Це стосується як грудня, так і практично всього січня.
Як йдеться у прогнозі Гісметео, до кінця грудня очікуються два коротенькі періоди, коли стовпчики термометра показуватимуть від'ємні значення, а от у січні холодну погоду можна буде побачити хіба що в останній декаді.
Синоптики очікують, що грудень буде холодним лише в західних областях, де температура повітря ночами стабільно опускатиметься нижче нуля. Втім, у перші дні січня температура повітря підніметься і залишатиметься близько +5 градусів аж до останньої декади місяця.
Подібна картина також спостерігатиметься в центральних областях, проте очікується, що там у січні буде більше опадів і менше сонячних днів.
Відносно теплий грудень на сході країни закінчиться похолоданням, після якого температура повітря підніметься в район нуля градусів і залишатиметься там аж до кінця січня.
А от на півдні у січні на синоптики морозів не чекають. Дні, коли стовпчик термометра впаде нижче за нуль, можна буде порахувати на пальцях.
Нагадаємо, подібна погода не лише помітно позначається на самопочутті, а й призводить до виникнення величезної кількості травмонебезпечних ситуацій. Наприклад, це вже встигли відчути мешканці Львова, де напередодні сильні дощі під час морозу швидко перетворили вулиці на льодові ковзанки.