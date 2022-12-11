Морозів на Новий рік та Різдво не буде: синоптики розчарували прогнозом

З приємних сюрпризів – весна буде ранньою

Вплив африканських вітрів, які принесли в Україну потепління та дощі, відчуватиметься до вівторка.

Наприклад, у неділю у західних областях — помірний дощ та мокрий сніг, прогнозують в Укргідрометцентрі.

У Волинській, Рівненській, Львівській та Закарпатській областях – сильні опади, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця, на дорогах ожеледиця. Температура повітря у зазначених регіонах – від 3° тепла до 2° морозу, на Закарпатті 2-7° тепла.

На решті території вночі невеликий, удень помірний дощ; температура вночі 0-5 ° тепла, вдень 6-11 °; на півдні країни вночі 4-9 ° тепла, вдень 10-15 °. Вночі та вранці більшість північних та центральних областей туман.

Погода в неділю, 11 грудня

"З 11 по 15 грудня у південних та центральних областях температура зросте до +4+10 у нічний час і до +11+15 вдень ", — заявив у коментарі народний синоптик Станіслав Щедрін.

Також він прогнозує, що з 16 по 19 число в Україні очікується невеликого похолодання та ослаблення опадів. З 20 грудня до Нового року — погода мінлива з плюсами вдень і мінусами вночі, і періодичними опадами у вигляді дощу та мокрого снігу.

Щодо сильних морозів, то вони, звичайно, будуть, каже синоптик, але лише у другій половині січня та на початку лютого. За його словами, це будуть короткотривалі періоди похолодання до -15 -20. Щедрін додав, що весна має бути ранньою.

Нагадаємо, що загалом три зимові місяці будуть значно теплішими, ніж минулого року.