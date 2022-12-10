Три дні африканського тепла перед похолоданням та сильними магнітними бурями: сюрпризи природи на 2 тижні

Українці можуть радіти потеплінню, але не забуваючи, що з ним прийдуть вітри та дощі

Схоже, погода вирішила підтримати прогноз синоптиків про "аномальне потепління" у вихідні і діяти відповідним чином.

"В Україну стрімко вривається африканське тепло. Підвищення температури повітря супроводжуватиметься опадами та посиленням вітру", — прогнозує у соціальній мережі синоптик Ігор Кібальчич.

На найближчі дві доби, на його думку, очікується аномально тепла, нестійка погода з опадами переважно у вигляді дощів, а також посиленням вітру. Найбільш високі показники очікуються у центральних та південних областях країни. Тут вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10…+15 °С. В інших областях також спостерігатимуться стійкі позитивні температури.

Зокрема, у суботу, 10 грудня, у західних областях очікуються складні погодні умови. Пройдуть помірні, місцями опади у вигляді дощу, на Поліссі з мокрим снігом. Місцями налипання мокрого снігу. У Карпатах та на Закарпатті вночі сильні дощі.

Температура повітря вночі -1...+4°С, днем +1...+6°С, у Вінницькій області, на Буковині та Закарпатті +5...+10°С. У північних областях уночі без істотних опадів, удень дощ. Подекуди туман. Температура повітря вночі -2...+3°С, удень +2...+7°С.

У центральному регіоні вночі без опадів, удень невеликий дощ. Подекуди туман. Температура повітря вночі +1…+6 °С, удень +6…+11 °С. На півдні України вночі без істотних опадів, удень у Криму, Херсонській та Запорізькій областях короткочасний дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, удень +10…+15 °С, у Криму місцями до +18 °С.

У східній частині вночі місцями невеликий дощ, удень місцями помірний дощ. Подекуди туман. Температура повітря вночі -2...+3°С, удень +4...+9°С.

Завтра, 11 грудня, у західних областях складні погодні умови. Протягом доби очікуються опади у вигляді дощу та снігу, місцями сильні. У Карпатах дуже сильний сніг та мокрий сніг. Налипання мокрого снігу, ожеледиця. Температура повітря протягом доби -2…+3 °С.

У північній частині країни вночі без істотних опадів, уранці та вдень дощ, місцями значний. Температура повітря вночі +2...+7°С, днем +5...+10°С.

У центральних областях уночі невеликий дощ, удень помірний. Температура повітря вночі +6…+11°С, удень +7…+12°С. На півдні України упродовж доби дощова погода. Вітер південний, 7-12 м/с, пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, удень +10…+15 °С, у Криму та на півдні Одеської обл. +16…+18 °С.

У східній частині невеликий дощ, удень помірний. Вітер південний, 7-12 м/с, пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +3...+8°С, днем +6...+11°С.

Починаючи з вівторка, за даними сайту "Погодник", температура повітря почне знижуватися, досягнувши найбільшого мінусу 22 грудня (погода для Києва).

Погода для Івано-Франківська та західних областей.

Температура повітря у Полтаві та центральному регіоні.

Показники термометра в Миколаєві та інших південних областях.

Цікаво, що на день "глибокого мінусу", 22 грудня, прийдеться і початок періоду магнітних бур. Так, у найближчі кілька днів магнітних бур не передбачається.

Перша сильна буря має відбутися 22 грудня. А протягом кількох наступних днів магнітні бурі лише посиляться, тож до них потрібно буде готуватися заздалегідь.

Нагадаємо, що хоча три зимові місяці будуть значно теплішими, ніж торік, від періоду сильних понижень температури повітря нам нікуди не подітися.