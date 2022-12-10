Три дня африканского тепла перед похолоданием и сильными магнитными бурями: сюрпризы природы на 2 недели

Украинцам можно радоваться потеплению, но не стоит забывать, что оно принесет ветры и дожди

Похоже, погода решила поддержать прогноз синоптиков об "аномальном потеплении" на выходных и решила действовать соответствующим образом.

"В Украину стремительно врывается африканское тепло. Повышение температуры воздуха будет сопровождаться осадками и усилением ветра", — прогнозирует в социальной сети синоптик Игорь Кибальчич.

На ближайшие двое суток, по его мнению, ожидается аномально тёплая, неустойчивая погода с осадками преимущественно в виде дождей, а также усилением ветра. Наиболее высокие показатели ожидаются в центральных и южных областях страны. Здесь в дневное время столбики термометров поднимутся до +10…+15 °С. В остальные областях также будут наблюдаться устойчивые положительные температуры.

В частности, в субботу, 10 декабря, в западных областях ожидаются сложные погодные условия. Пройдут умеренные, местами значительные осадки в виде дождя, на Полесью с мокрым снегом. Местами налипание мокрого снега. В Карпатах и на Закарпатье ночью сильные дожди. Температура воздуха ночью -1…+4 °С, днём +1…+6 °С, в Винницкой области, на Буковине и Закарпатье +5…+10 °С.

В северных областях ночью без существенных осадках, днём дождь. Местами туман. Температура воздуха ночью -2…+3 °С, днём +2…+7 °С. В центральном регионе ночью без осадков, днём небольшой дождь. Местами туман. Температура воздуха в ночное время +1…+6 °С, днём +6…+11 °С. На юге Украины ночью без существенных осадков, днём в Крыму, Херсонской и Запорожской областях кратковременный дождь.

Ветер южный, 7 – 12 м/с, местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 °С, днём +10…+15 °С, в Крыму местами до +18 °С. В восточной части ночью местами небольшой дождь, днём местами умеренный дождь. Местами туман. Температура воздуха ночью -2…+3 °С, днём +4…+9 °С.

Завтра, 11 декабря, в западных областях сложные погодные условия. В течение суток ожидаются осадки в виде дождя и снега, местами сильные. В Карпатах очень сильный снег и мокрый снег. Налипание мокрого снега, гололедица. Температура воздуха в течение суток -2…+3 °С.

В северной части страны ночью без существенных осадков, утром и днём дождь, местами значительный. Температура воздуха ночью +2…+7 °С, днём +5…+10 °С. В центральных областях ночью небольшой дождь, днём умеренный. Температура воздуха ночью +6…+11 °С, днём +7…+12 °С. На юге Украины в течение суток дождливая погода. Ветер южный, 7 – 12 м/с, порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днём +10…+15 °С, в Крыму и на юге Одесской обл. +16…+18 °С.

В восточной части ночью небольшой дождь, днём умеренный. Ветер южный, 7 – 12 м/с, порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, днём +6…+11 °С.

Начиная со вторника, по данным сайта "Погодник", температура воздуха начнет снижаться, достигнув наибольшего минуса 22 декабря (погода для Киева).

Погода для Ивано-Франковска и западных областей.

Температура воздуха в Полтаве и центральном регионе.

Показатели термометра в Николаеве и в других южных областях.

Интересно, что на день "глубокого минуса", 22 декабря, придется и начало периода магнитных бурь. Так, в ближайшие несколько дней магнитных бурь не предвидится.

Первая сильная буря должна произойти 22 декабря. А в течение нескольких следующих дней магнитные бури только усилятся, поэтому к ним нужно будет готовиться заранее.

Напомним, что хотя три зимних месяца будут значительно теплее, чем в прошлом году, от периода сильных понижений температуры воздуха нам никуда не деться.