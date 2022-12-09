До -20 градусов: когда в Украине ожидаются сильные морозы

Синоптик дал прогноз погоды на зиму 2022-2023 в Украине

Эта зима удивит украинцев постоянными температурными перепадами. В целом эти три месяца будут значительно теплее, нежели в прошлом году. Однако синоптики прогнозируют и периоды сильных понижений температуры воздуха.

Погода зимой 2022-2023 обещает быть "мягкой" с оттепелью и дождями. В целом она больше будет похожа на осень, но в то же время морозов также стоит ожидать. Об этом "Апострофу" рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

"Конечно, будут и периоды стремительного похолодания. Да, в конце января и начале февраля традиционно будут заходить ледяные воздушные массы. Поэтому будет стремительное падение температуры, местами даже до -15, местами до -20", — рассказывает он.

Морозы, по словам Щедрина, не будут продолжительными. Максимально они могут держаться этой зимой до недели, а затем вновь будет наступать потепление.

Напомним, ранее синоптики начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык сообщал, что зима в Украине будет теплее среднестатистической на несколько градусов. Также он назвал самый холодный и самый теплый месяц этой зимы.