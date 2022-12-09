До -20 градусів: коли в Україні очікуються сильні морози

Синоптик дав прогноз погоди на зиму 2022-2023 в Україні

Ця зима здивує українців постійними температурними перепадами. Загалом ці три місяці будуть значно теплішими, ніж минулого року. Проте, синоптики прогнозують і періоди сильних понижень температури повітря.

Погода взимку 2022-2023 обіцяє бути "м’якою" з відлигою та дощами. Загалом вона більше буде схожа на осінь, але водночас морозів також варто очікувати. Про це розповів народний синоптик Станіслав Щедрін.

"Звичайно, будуть і періоди стрімкого похолодання. Так, наприкінці січня та на початку лютого традиційно заходитимуть крижані повітряні маси. Тому буде стрімке падіння температури, місцями навіть до -15, місцями до -20", — розповідає він.

Морози, за словами Щедріна, не будуть тривалими. Максимально вони можуть триматися цієї зими до тижня, а потім знову наступатиме потепління.

Нагадаємо, раніше синоптики начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик повідомляв, що зима в Україні буде теплішою від середньостатистичної на кілька градусів. Також він назвав найхолодніший і найтепліший місяць цієї зими.