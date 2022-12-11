Морозов на Новый год и Рождество не будет: синоптики разочаровали прогнозом

Из приятных сюрпризов – весна будет ранней

Влияние африканских ветров, которые принесли в Украину потепление и дожди, будет ощущаться до вторника.

К примеру, в воскресенье в западных областях — умеренный дождь и мокрый снег, прогнозируют в Укргидрометцентре.

В Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областях — сильные осадки, местами налипание мокрого снега, гололедица, на дорогах гололедица. Температура воздуха в указанных регионах — от 3° тепла до 2° мороза, в Закарпатье 2-7° тепла.

На остальной территории ночью небольшой, днем умеренный дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°; на юге страны ночью 4-9° тепла, днем 10-15°. Ночью и утром большинство северных и центральных областей туман.

Погода в воскресенье, 11 декабря

"С 11 по 15 декабря в южных и центральных областях температура вырастет до +4 +10 в ночное время и до +11 +15 днем", — заявил в комментарии народный синоптик Станислав Щедрин.

Также он прогнозирует, что 16 по 19 число в Украине можно ждать небольшого похолодания и ослабления осадков. С 20 декабря и до Нового года — погода переменная с плюсами днем и минусами ночью, и периодическими осадками в виде дождя и мокрого снега.

Что касается сильных морозов, то они, конечно, будут, говорит синоптик, но только во второй половине января и начале февраля. По его словам, это будут коротко-длительные периоды похолоданий до -15 -20. Щедрин добавил, что весна должна быть ранней.

Напомним, что в целом три зимних месяца будут значительно теплее, чем в прошлом году.