Холода надолго не задержатся: синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

Начиная со вторника ожидается резкое аномальное потепление и осадков станет меньше

В соответствии с прогнозами синоптиков о "праздниках без снега и большого минуса", Украина в ближайшее время продолжит находиться под воздействием воздушных масс из Европы.

"В ближайшие дни… в Украине ожидается переменчивый характер погоды с ярко выраженными колебаниями температуры воздуха, атмосферного давления, а также осадками… Температурный фон сохранится существенно выше климатической нормы", — считает синоптик Игорь Кибальчич.

Так, сегодня, 12 декабря, в западных и Житомирской областях местами стоит ждать небольшого снега при температура воздуха 1-6° мороза; в Карпатах небольшой снег, температура ночью и днем 6-11° мороза.

В Винницкой, Черкасской, Киевской и Черниговской областях ожидается дождь с переходом в мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололедица, температура в течение суток от 3° до 2°С. ° мороза.

"На остальной территории дожди, температура в течение суток 5-10° тепла, днем в Крыму до 15°. В западных и северных областях на дорогах местами гололедица", — говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

К чему это приведет на самом деле, доходчиво объяснила синоптик Наталья Диденко.

Свое особое мнение на текущую ситуацию высказал и народный синоптик Стас Щедрин.

По его мнению, в понедельник, 12 декабря, в Украине ожидается резкое существенное похолодание до -3+1. Но уже 13 декабря в северных, центральных и Харьковской областях вновь ожидается резкое аномальное потепление и осадков станет меньше.

О погоде до конца недели рассказал Игорь Кибальчич, утверждающий, что в среду, 14 декабря, под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. На дорогах северных и западных областей местами гололедица. Температура воздуха ночью -7…-2 °С, на крайнем западе и в Карпатах -13…-8 °С. Днём максимальные значения составят -4…+1 °С.

В четверг, 15 декабря, очередной атмосферный фронт с запада станет причиной осадков в виде снега и дождя в большинстве областей Правобережья Украины. Температура воздуха ночью -5…0 °С, днём -1…+4 °С.

В пятницу, 16 декабря, в большинстве областей Украине сохранится неустойчивая погода с осадками. Температура воздуха ночью составит -2…+3 °С, днём 0…+5 °С, в южной части +6…+11 °С.

На выходные, 17 – 18 декабря, в Украину продолжит поступать влажный и тёплый воздух с юго-запада. Ожидается тёплая и дождливая погода. Ветер преимущественно южный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью окажется в пределах 0…+5 °С, днём +6…+11 °С, на юге местами до +15 °С.

Напомним, что зима в целом, по мнению начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислава Билыка, будет теплее среднестатистической на несколько градусов.