Холоди надовго не затримаються: синоптики розповіли про погоду на найближчий тиждень

Починаючи з вівторка очікується різке аномальне потепління та опадів стане менше

Відповідно до прогнозів синоптиків про "свята без снігу та великого мінусу", Україна найближчим часом продовжить перебувати під впливом повітряних мас з Європи.

"Найближчими днями… в Україні очікується мінливий характер погоди з яскраво вираженими коливаннями температури повітря, атмосферного тиску, а також опадами… Температурне тло збережеться суттєво вище за кліматичну норму", — вважає синоптик Ігор Кібальчич.

Так, сьогодні, 12 грудня, у західних та Житомирській областях місцями варто чекати невеликого снігу за температури повітря 1-6° морозу; у Карпатах невеликий сніг, температура вночі та вдень 6-11° морозу.

У Вінницькій, Черкаській, Київській та Чернігівській областях очікується дощ із переходом у мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця, температура протягом доби від 3°С до 2°С. ° морозу.

"На решті території дощу, температура протягом доби 5-10° тепла, вдень у Криму до 15°. У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця ", — йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

До чого це приведе насправді, зрозуміло пояснила синоптик Наталія Діденко.

Свою особливу думку на ситуацію висловив і народний синоптик Стас Щедрін.

Він вважає, що у понеділок, 12 грудня, в Україні очікується різке суттєве похолодання до -3+1. Але вже 13 грудня у північних, центральних та Харківській областях знову відбудеться різке аномальне потепління та опадів поменшає.

Про погоду до кінця тижня розповів Ігор Кібальчич, який стверджує, що у середу, 14 грудня, під впливом антициклону очікується погода без опадів. На дорогах північних та західних областей місцями ожеледиця. Температура повітря вночі -7…-2°С, на крайньому заході та в Карпатах -13…-8°С. Вдень максимальні значення становитимуть -4…+1 °С.

У четвер, 15 грудня, черговий атмосферний фронт із заходу стане причиною опадів у вигляді снігу та дощу у більшості областей Правобережжя України. Температура повітря вночі -5…0°С, вдень -1…+4°С.

У п’ятницю, 16 грудня, у більшості областей України утримається нестійка погода з опадами. Температура повітря вночі становитиме -2…+3°С, удень 0…+5°С, у південній частині +6…+11°С.

На вихідні, 17 – 18 грудня, в Україну продовжить надходити вологе та тепле повітря з південного заходу. Очікується тепла та дощова погода. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі опиниться в межах 0…+5°С, удень +6…+11°С, на півдні місцями до +15°С.

Нагадаємо, що зима в цілому, на думку начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислава Білика, буде теплішою від середньостатистичної на кілька градусів.