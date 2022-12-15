Киев парализовало из-за снега и техники: синоптики дали необнадеживающий прогноз

Менее недели прошло после предыдущих обильных снегопадов, как в четверг, 15 декабря, Киев снова утопает в снегу. После восьми утра интенсивность осадков увеличилась еще больше, по всему городу работает спецтехника для уборки дорог. Представители ГСЧС Украины предупреждают, что в ближайшие часы в столице можно ожидать порывов ветра от 15 до 18 метров в секунду — это создаст значительные неудобства для местных жителей и гостей Киева.

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, все коммунальщики работают в усиленном режиме, к помощи привлекаются представители руководящих компаний и "зеленстроев". Особое внимание уделяют спускам и подъемам, а также дорогам с брусчаткой.

"Призываем водителей не выезжать на собственных авто без острой необходимости и не парковаться вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работать спецтехнике", — отметили чиновники, также попросив всех автолюбителей быть максимально осторожными за рулем в таких условиях.

С подобным обращением к киевлянам вступил и глава городской военной администрации Сергей Попко, который уточнил, что сейчас на расчистку сугробов отправлено более 250 единиц техники.

Местами это не слишком спасает, и из-за погоды на дорогах появляются огромные пробки.

Впрочем, много кого из киевлян снегопады откровенно радуют, о чем они спешат рассказать в соцсетях.

Добавим, что снег в столице начал идти еще в ночное время — тогда же на его уборку и выехали первые единицы техники.

Согласно свежего прогноза погоды на сайте weather.com, снежной погодой жителям и гостям столицы придется наслаждаться еще несколько дней. При этом в субботу не исключено превращение осадков в дождь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, ждать ли украинцам снега на Рождество. Своим прогнозом погоды поделился народный синоптик Станислав Щедрин.

Также мы писали, каким станет для нашей страны январь в погодном плане.