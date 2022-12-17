Гороскоп на 18 декабря: идеальное воскресенье, чтобы решить проблемы и провести время со старыми друзьями

Если давно не получается решить старую проблему, в это воскресенье это точно удастся

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не исключено, что это воскресенье будет наполнено новыми для Овнов событиями. 18 декабря им нужно больше внимания уделять домашним делам и отдыху, релаксации, общению с близкими. Романтическое свидание во второй половине дня принесет Овнам приятные моменты. Отметим, что у Овнов всегда сбываются мечты.

Телец (21 апреля — 21 мая)

У Тельцов воскресенье 18 декабря будет беспокойным, и эту обстановку следует использовать в своих целях. Высокий уровень энергии и нацеленность на результат помогут им многого добиться. Если давно не получается решить старую проблему, в этот день это точно удастся.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Воскресенье 18 декабря будет притягивать в жизнь Близнецов удачу и успехи. Похоже, что все в их личной жизни в этот день станет на свои места, и они почувствуют себя на седьмом небе от счастья. Вечером возможно получение неожиданного дохода.

Рак (22 июня — 22 июля)

Благоприятный день, который подарит Ракам приятные знакомства, долгожданные встречи. Следует действовать быстро, не раздумывая, использовать нешаблонные подходы к решению проблем. Вечером можно ждать приятных сюрпризов в самых разных сферах жизни.

Лев (23 июля — 23 августа)

В задуманных делах Львам в это воскресенье на помощь придет удача. Не стоит торопить события, пусть все идет своим чередом. На первую половину дня можно планировать заключение сделок и крупные покупки. Вечер лучше провести с близкими и надежными друзьями.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Этот день удачен у Дев для размеренной работы. Приложенные усилия в воскресенье 18 декабря обязательно принесут успех. Это самое лучшее время для принесения извинений за прошлые обиды. Вечер хорошо провести уединенно, отдохнуть от общения.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Все получится у тех Весов, кто наметил план и будет придерживаться его. Уровень энергии повысится во второй половине дня, и этот знак Зодиака успеет многое что сделать. 18 декабря появится возможность удачно запершить дела, которые были отложены в долгий ящик.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Решительность поможет Скорпионам обойти стороной любые преграды. Переговоры в воскресенье 18 декабря будут для них успешными. Если преграды в этот день появятся на пути, это станет признаком того, что Скорпионы двигаются в правильном направлении.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам нужно быть более инициативными, стоит уверенно предлагать руководству новые идеи и стратегии. Это такой день, когда можно смело отправляться в путешествия, совершать дорогостоящие покупки. Вечером можно заняться духовными практиками, медитацией.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Благоприятный день у Козерогов для решения домашних вопросов и общения с близкими людьми. Это воскресение идеально подходит им для серьезных изменений в любви, в делах. Если кто-то просит помочь, Козерогам не стоит отказывать. Добро вернется. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Пришло время освобождения от страхов и негатива. Водолеям не нужно переживать и расстраиваться по пустякам, расходовать свою энергию на бесполезные выяснения отношений. Во второй половине дня можно уделить время своему хобби: оно может принести доход. Кстати, Водолеи безумно влюбятся в декабре 2022 года.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Звезды и планеты в хорошем настроении, поэтому Рыбам стоит лишь иметь желание, а возможности появятся сами собой. 18 декабря удастся успешно сдвинуться с мертвой точки в делах. Это идеальное время для получения новых знаний, опыта, профессиональных навыков.