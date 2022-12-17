Гороскоп на 18 грудня: ідеальна неділя, щоб вирішити проблеми і провести час зі старими друзями

Якщо давно не виходить вирішити стару проблему, цієї неділі це точно вдасться

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 18 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Не виключено, що ця неділя буде наповнена новими для Овнів подіями. 18 грудня їм потрібно більше уваги приділяти домашнім справам та відпочинку, релаксації, спілкуванню з близькими. Романтичне побачення у другій половині дня принесе Овнам приємні моменти. Зазначимо, що у Овнів завжди збуваються мрії.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У Тельців неділя 18 грудня буде неспокійною, і цю ситуацію слід використовувати у своїх цілях. Високий рівень енергії та націленість на результат допоможуть їм багато чого досягти. Якщо давно не вдається вирішити стару проблему, цього дня це точно вдасться.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Неділя 18 грудня притягуватиме в життя Близнюків удачу і успіхи. Схоже, що все в їхньому особистому житті цього дня стане на свої місця, і вони відчують себе на сьомому небі від щастя. Увечері можливе отримання несподіваного прибутку.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сприятливий день, який подарує Ракам приємні знайомства, довгоочікувані зустрічі. Слід діяти швидко, не роздумуючи, використати нешаблонні підходи до вирішення проблем. Увечері можна чекати приємних сюрпризів у різних сферах життя.

Лев (23 липня — 23 серпня)

У задуманих справах Левам цієї неділі на допомогу прийде удача. Не варто квапити події, нехай усе йде своєю чергою. На першу половину дня можна планувати укладання угод та великі покупки. Вечір краще провести з близькими та надійними друзями.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цей день вдалий у Дів для спокійної роботи. Докладені зусилля в неділю 18 грудня обов’язково принесуть успіх. Це найкращий час для вибачення за минулі образи. Вечір добре провести на самоті, відпочити від спілкування.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Все вийде у тих Терезів, хто намітив план і дотримуватиметься його. Рівень енергії підвищиться у другій половині дня, і цей знак Зодіаку встигне багато чого зробити. 18 грудня з’явиться можливість вдало завершити справи, відкладені в довгу скриньку.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Рішучість допоможе Скорпіонам оминути будь-які перешкоди. Переговори у неділю 18 грудня будуть для них успішними. Якщо у цей день з’являться перешкоди, то це стане ознакою того, що Скорпіони рухаються в правильному напрямку.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцям потрібно бути ініціативнішими, варто впевнено пропонувати керівництву нові ідеї та стратегії. Це такий день, коли можна сміливо вирушати в подорожі, робити дорогі покупки. Увечері можна зайнятися духовними практиками, медитацією.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сприятливий день у Козерогів для вирішення домашніх питань та спілкування з близькими людьми. Ця неділя ідеально підходить їм для серйозних змін у коханні, у справах. Якщо хтось просить допомогти, Козерогам не варто відмовляти. Добро повернеться. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Настав час звільнення від страхів та негативу. Водоліям не потрібно переживати і засмучуватися через дрібниці, витрачати свою енергію на марні з’ясування стосунків. У другій половині дня можна приділити час своєму хобі: воно може принести дохід. До речі, Водолії шалено закохаються у грудні 2022 року.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Зірки і планети у хорошому настрої, тому Рибам варто лише мати бажання, а можливості з’являться самі собою. 18 грудня вдасться успішно зрушити з мертвої точки у справах. Це ідеальний час для здобуття нових знань, досвіду, професійних навичок.