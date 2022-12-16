На зміну теплу прийде антициклон із білорусі: в Україні очікується різка зміна погоди

Після кількох днів тепла температура різко знизиться, а опади припиняться

Незважаючи на те, що багато українців думками вже перебувають у січні та будують плани на свята, до кінця року залишається ще половина місяця, яка також приготувала чимало "погодних" сюрпризів.

Так, з початком другої декади місяця у Східній Європі встановилося південно-західне перенесення повітряних мас. Про це йдеться в ексклюзивному прогнозі для "Телеграфа" кандидата географічних наук, синоптика Ігоря Кібальчича.

"Завдяки вторгненню холоду зі Скандинавського півострова на південь, аж до Італії та Греції, над Середземним морем активізувалася циклонічна діяльність. У цьому районі за рахунок високої вологості повітря та температурних контрастів постійно формуються серії південних циклонів, які під впливом провідного потоку у верхній атмосфері північно-східному напрямку зміщуються якраз через територію України ", — пише експерт.

Крім рясних опадів, які несуть із собою ці циклони, до нас надходять також порції тепла африканського походження, завдяки чому в багатьох областях нашої країни температурний фон значно перевищує кліматичну норму, а подекуди навіть максимальні значення досягають рекордних позначок.

Лише зрідка спостерігаються короткочасні вторгнення холоду з півночі, але загальну картину істотно вони впливають.

"У найближчі 2 – 3 доби тенденція циклонічності та температурних коливань у нашій країні продовжиться. Багатоцентрова область низького тиску стане причиною помірних опадів на всій території України", — прогнозує Ігор Кібальчич.

На тлі високих температур спостерігатимуться дощі протягом 17 – 18 грудня у західних, центральних, східних, частково північних областях та місцями на півдні. У західній частині та Поліссі поступово дощі переходитимуть у сніг по міру зниження температури повітря. Температура повітря становитиме в нічний час 0…+5 °С, удень +3…+8 °С, у південних, центральних та східних областях місцями +7…+12 °С, у Криму до +15 °С. А ось у західних та північно-західних областях температура виявиться близькою до кліматичної норми: вночі -2…-7 °С, вдень близько 0 °С, з подальшим похолоданням, починаючи з 17 грудня.

Сніговий покрив у центральних, південних та східних регіонах буде відсутній через позитивні значення температури повітря та опадів переважно у вигляді дощів. Крім того, 16 грудня у більшості областей України очікуються тумани із погіршенням горизонтальної дальності видимості до 200 – 500 метрів. Тому слід бути уважнішими на автошляхах.

Починаючи з 18 – 19 грудня, в Україні відбудеться зміна синоптичного періоду. Очікується вихід потужного антициклону, центр якого розташується в районі Білорусі та західної частини України.

Поступово в наступні дні ( 20 — 21 грудня ), центр даного антициклону зміститься на схід, в район Середньої Волги та Чорнозем’я РФ. А Україна опиниться під впливом його західної периферії.

Таким чином приблизно з 18 грудня поступово очікується припинення опадів в Україні на тлі підвищення атмосферного тиску. Відбудеться також відчутне зниження температури повітря до -4 … -9 ° С в нічний час і до -4 … +1 ° С вдень. При цьому в західній частині країни та місцями в північних областях 18 – 20 грудня мінімальні температури вночі можуть опуститися до -11…-16 °С (див. карту), а максимальні днем коливатимуться в межах –4…-9 °С. На дорогах деяких областей може спостерігатися ожеледиця.

Нагадаємо, що згідно з прогнозом синоптиків, погода відкриє вікно можливостей для ЗСУ і дасть військовим шанс просунутися на Донбасі.