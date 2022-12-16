На смену теплу придет антициклон из беларуси: в Украине ожидается резкая смена погоды

После нескольких дней тепла температура резко снизится, а осадки прекратятся

Несмотря на то, что многие украинцы мыслями уже находятся в январе и строят планы на праздники, до конца года остается еще половина месяца, которая также приготовила немало "погодных" сюрпризов.

Так, с началом второй декады месяца в Восточной Европе установился юго-западный перенос воздушных масс. Об этом говорится в эксклюзивном прогнозе для "Телеграфа" кандидата географических наук, синоптика Игоря Кибальчича.

"Благодаря вторжению холода со Скандинавского полуострова на юг, вплоть до Италии и Греции, над Средиземным морем активизировалась циклоническая деятельность. В этом районе за счёт высокой влажности воздуха и температурных контрастов постоянно формируются серии южных циклонов, которые под влиянием ведущего потока в верхней атмосфере смещаются в северо-восточном направлении, как раз через территорию Украины", — пишет эксперт.

Помимо обильных осадков, которые несут с собой эти циклоны, к нам поступают также порции тепла африканского происхождения, благодаря чему во многих областях нашей страны температурный фон значительно превышает климатическую норму, а местами даже максимальные значения достигают рекордных отметок.

Лишь изредка наблюдаются кратковременные вторжения холода с севера, но на общую картину существенным образом они не влияют.

"В ближайшие 2 – 3 суток тенденция циклоничности и температурных колебаний в нашей стране продолжится. Многоцентровая область низкого давления станет причиной умеренных осадков по все территории Украины", — прогнозирует Игорь Кибальчич.

На фоне высоких температур будут наблюдаться дожди в течение 17 – 18 декабря в западных, центральных, восточных, частично северных областях и местами на юге. В западной части и на Полесье постепенно дожди будут переходить в снег по мере понижения температуры воздуха. Температура воздуха составит в ночное время 0…+5 °С, днём +3…+8 °С, в южных, центральных и восточных областях местами +7…+12 °С, в Крыму до +15 °С. А вот в западных и северо-западных областях температура окажется близкой к климатической норме: ночью -2…-7 °С, днём около 0 °С, с дальнейшим похолоданием, начиная с 17 декабря.

Снежных покров в центральных, южных и восточных регионах будет отсутствовать по причине положительных значений температуры воздуха и осадков преимущественно в виде дождей. Кроме того, 16 декабря в большинстве областей Украины ожидаются туманы с ухудшением горизонтальной дальности видимости до 200 – 500 метров. Поэтому следует быть более внимательными на автодорогах.

Начиная с 18 – 19 декабря в Украине произойдёт смена синоптического периода. Ожидается выход мощного антициклона, центр которого расположится в районе Беларуси и западной части Украины.

Постепенно в последующие дни (20 – 21 декабря), центр данного антициклона сместится на восток, в район Средней Волги и Черноземья РФ. А Украина окажется под влиянием его западной периферии.

Таким образом, примерно с 18 декабря постепенно ожидается прекращение осадков в Украине на фоне повышения атмосферного давления. Произойдёт также ощутимое понижение температуры воздуха до -4…-9 °С в ночное время и до -4…+1 °С днём. При этом, в западной части страны и местами в северных областях 18 – 20 декабря минимальные температуры ночью могут опуститься до -11…-16 °С (см. карту), а максимальные днём будут колебаться в пределах -4…-9 °С. На дорогах некоторых областей может наблюдаться гололедица.

Напомним, что согласно прогнозу синоптиков, погода откроет окно возможностей для ВСУ и даст военным шанс продвинуться на Донбассе.