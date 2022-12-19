Циклоны и антициклоны перемещаются на восток: названы три самых холодных дня декабря

Условия погоды в большинстве областей Украины ожидаются переменчивыми и неустойчивыми

Синоптик Игорь Кибальчич, представивший для "Телеграфа" эксклюзивный прогноз на декабрь, отмечает, что в течение новой недели в Украине будет хорошо прослеживаться зональный тип циркуляции, при котором воздушные массы будут переноситься с запада на восток.

Об этом он написал на странице в сети.

Также в указанном направлении – с запада на восток — будут перемещаться подвижные циклоны и антициклоны, а также барические ложбины и гребни.

"Поэтому условия погоды в большинстве областей Украины ожидаются переменчивыми и неустойчивыми. Будут наблюдаться колебания температуры воздуха, атмосферного давления и периодическое выпадение осадков. В среднем, температурный фон сохранится выше климатической нормы, лишь в начале недели на фоне антициклональной деятельности и рассеянной облачности ожидается морозная погода в большинстве областей, особенно в западной и северной части страны", — отмечает специалист.

В понедельник, 19 декабря, ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах в северных и западных областях местами гололедица. Температура воздуха ночью в западных и северных областях составит -15…-10 °С, на остальной территории -8…-3 °С. Днём воздух прогреется до -5…0 °С, на северо-западе Украины -9…-4 °С.

Во вторник, 20 декабря, ночью осадков не предвидится, днём в северной части и на Полесье пройдёт небольшой снег, мокрый снег. На остальной части страны без осадков. Температура воздуха ночью в северных и Харьковской областях составит -12…-7 °С, на остальной части Украины -8…-3 °С. Днём максимальные значения достигнут -2…+3 °С.

В среду, 21 декабря, небольшой снег, мокрый снег, местами с дождём пройдёт в северных, центральных и восточных областях. В западной и южной части преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -4…+1 °С, днём -1…+4 °С, на крайнем юге и в Крыму местами до +7 °С.

В четверг, 22 декабря, в Украине преимущественно без осадков, только в северных и западных областях ожидается мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -2…+3 °С, днём 0…+5 °С, на юге до +8 °С.

В пятницу, 23 декабря, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя в западных, северных и местами в центральных областях страны. В южной и восточной части без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °С, днём +2…+7 °С, на юге и в Крыму +8…+10 °С.

На выходные, 24 – 25 декабря, ожидается влажная и тёплая погода по всей территории Украины. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Вероятны туманы. В ночное время температура воздуха составит -1…+4 °С, днём воздух прогреется до +3…+8 °С, на юге до +10 °С.

О погоде в последние дни перед Новым годом рассказывает сайт METEO.UA.

В столице холодными будут три дня на следующей неделе – с 28 по 30 декабря.

В эти же дни похолодает и на западе страны.

В центральном регионе холодными будут три последних дня месяца и первый день нового года.

На юге морозы возможны только в ночное время.

В дальнейшем подобная погода продержится до конца января, и только в последние дни второго месяца зимы возможно сильное похолодание.