Погода в лютому: чи чекати українцям ранньої весни

Якою буде погода у лютому

Зима сезону 2022-23 для українців не буде надто холодною, і хоча у морози в січні все ж таки будуть, але наступний за ним лютий знову поверне плюсову температуру.

Як йдеться у прогнозі Meteoprog, загальною тенденцією для лютого в Україні будуть легкі морози, які зміняться потеплінням на початку третьої декади. Хоча є й винятки.

Для західних областей характерними будуть температури в районі 0...-2 градуси вдень із відчутними морозами вночі. Потепління туди прийде раніше за інші області, проте нічні заморозки залишаться аж до початку березня.

Мешканці центральних областей плюсову температуру побачать лише після 20-го числа, а ночами варто чекати морозів на рівні -8 градусів.

Подібна картина спостерігатиметься і в східних областях, хоча там варто чекати холодніших ночей.

У південних областях стовпчики термометра у світлу пору доби протягом усього лютого нижче нуля не опускатимуться.

Як повідомлялося раніше, синоптики очікують, що новорічний період в Україні не відрізнятиметься сильними морозами, а місцями стовпчики термометра взагалі покажуть плюсові значення.