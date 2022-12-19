Погода в феврале: ждать ли украинцам ранней весны
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Какой будет погода в феврале
Зима сезона 2022-23 для украинцев не будет слишком холодной, и хотя в морозы в январе все же будут, но последующий за ним февраль вновь вернет плюсовую температуру.
Как говорится в прогнозе Meteoprog, общей тенденцией для февраля в Украине будут легкие морозы, которые сменятся потеплением в начале третьей декады. Хотя есть и исключения.
Для западных областей характерными будут температуры в районе 0…-2 градуса днем с ощутимыми морозами ночью. Потепление туда придет раньше других областей, однако ночные заморозки останутся вплоть до начала марта.
Жители центральных областей плюсовую температуру увидят лишь после 20-го числа, а по ночам стоит ждать морозов на уровне -8 градусов.
Подобная картина будет наблюдаться и в восточных областях, хотя там стоит ждать более холодных ночей.
В южных областях столбики термометра в светлую пору суток в течение всего февраля ниже ноля опускаться не будут.
Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что новогодний период в Украине не будет отличаться сильными морозами, а местами столбики термометра и вовсе покажут плюсовые значения.