Погода в феврале: ждать ли украинцам ранней весны

Какой будет погода в феврале

Зима сезона 2022-23 для украинцев не будет слишком холодной, и хотя в морозы в январе все же будут, но последующий за ним февраль вновь вернет плюсовую температуру.

Как говорится в прогнозе Meteoprog, общей тенденцией для февраля в Украине будут легкие морозы, которые сменятся потеплением в начале третьей декады. Хотя есть и исключения.

Для западных областей характерными будут температуры в районе 0…-2 градуса днем с ощутимыми морозами ночью. Потепление туда придет раньше других областей, однако ночные заморозки останутся вплоть до начала марта.

Жители центральных областей плюсовую температуру увидят лишь после 20-го числа, а по ночам стоит ждать морозов на уровне -8 градусов.

Подобная картина будет наблюдаться и в восточных областях, хотя там стоит ждать более холодных ночей.

В южных областях столбики термометра в светлую пору суток в течение всего февраля ниже ноля опускаться не будут.

Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что новогодний период в Украине не будет отличаться сильными морозами, а местами столбики термометра и вовсе покажут плюсовые значения.