Прогноз погоды на зиму: синоптик рассказал, когда в Украине ожидать сильных морозов

В 2023 году весна будет ранней

Декабрь 2022 года принес в Украину настоящую зимнюю погоду со снегом и кое-где заморозками. Однако настоящие морозы всё еще впереди.

В комментарии изданию ТСН, народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что по его прогнозу с началом третей декады декабря и до конца месяца в Украине установится переменная погода. Сообщается, что днем украинцев ожидает преимущественно плюсовая температура, а вот ночью столбики термометров будут опускаться ниже нуля. К тому же страну время от времени будут накрывать осадки в виде дождя и мокрого снега.

"На рождественско-новогодние праздники погода будет такой же, как и в прошлом году — без больших морозов, малоснежная, в основном теплая, с дождями", — Щедрин.

По мнению Щедрина сильные морозы в Украину придут уже начиная со следующего месяца. Их стоит ожидать во второй половине января и начале февраля. При этом, это будут коротко-длительные периоды похолоданий до -15 -20 градусов по Цельсию.

Также синоптик добавляет, что 2023 год сможет порадовать ранней весной.

Напомним, ранее мы писали о том, какие дни декабря 2022 года будут самими холодными.

Также мы сообщали о том, что в Украине ожидается резкая смена погоды из-за антициклона из белоруси.