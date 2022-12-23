Тепло пришло надолго, но не ко всем: синоптики назвали регион, где на Рождество испортится погода

В некоторых регионах температура повысится до +12 градусов тепла

В соответствии с прогнозом народного синоптика Стаса Щедрина, в Украине с началом третьей декады декабря установилась переменная погода.

В частности, в пятницу, 23 декабря, температура воздуха составит +3+6 градусов, а в Крыму — до +10+12 градусов.

"Небольшой дождь, местами с мокрым снегом, более вероятно в западных областях и на севере Украины", — пишет в социальной сети синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории будет преобладать сухая погода, разве что с влажными туманами.

В дальнейшем на выходных, 24 – 25 декабря, согласно прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, ожидается влажная и тёплая погода по всей территории Украины. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Вероятны туманы. Ветер сохранится западной четверти, 5 – 10 м/с. В ночное время температура воздуха составит -1…+4 °С, днём воздух прогреется до +3…+8 °С, на юге до +10 °С.

В целом на большей части территории страны теплая погода сохранится в течение как минимум двух недель – такой прогноз дают специалисты сайта METEO.UA. Так, в столичном регионе стоит ждать тепла с феноменальными "плюс 6" на Новый год и в последующие дни.

Еще выше "подпрыгнет" термометр в западной части страны.

В то же время в центре страны температура к Рождеству намерена уйти в "крутое пике", значительно снизившись.

И только жители южных областей могут не сомневаться в том, что смогут встретить все праздники при хорошей погоде.

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