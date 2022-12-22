Що із погодою на Новий рік: синоптик дала прогноз для українців

У всіх регіонах на свята буде тепло

Грудень 2022 року запам’ятався українцям сніговою, а подекуди та морозною погодою, але на Новий рік, згідно з прогнозами синоптиків, справжньої зимової казки очікувати не варто. У цей день буде досить тепло.

Синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook зробила прогноз погоди на одне з головних свят у році. За її словами, назвати погоду цього дня "зимовою" буде досить складно, оскільки очікуються "плюси". Таким чином, на атмосферу зимової казки українцям чекати не варто.

"За попередніми прогнозами, в Україні перше січня 2023 року буде без опадів і теплим. І новорічна ніч, і перший день Нового року обіцяють бути з "плюсами". Хоча, звичайно, прогноз вимагатиме ретельного уточнення, ще зарано. Але ця прогностична модель мені подобається ", — пише Діденко.

Зазначимо, що на Різдво, 25 грудня, в Україні також очікується неймовірно тепла погода. У ніч на свято температура впаде щонайбільше до -4 градусів. Вдень повітря прогріється до +3.. +8 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що погода в Україні значно зміниться у січні. У першому місяці 2023 року вже варто очікувати на справжні морози.