Что с погодой на Новый год: синоптик дала прогноз для украинцев

Во всех регионах на праздники будет тепло

Декабрь 2022 запомнился украинцам снежной, а местами и морозной погодой, но на Новый год, согласно прогнозам синоптиков, настоящей зимней сказки ожидать не стоит. В этот день, наоборот, будет довольно тепло.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook сделала прогноз погоды на один из главных праздников в году. По ее словам, назвать в этот день погоду "зимней" будет достаточно сложно, поскольку ожидаются "плюсы". Таким образом, атмосферы зимней сказки украинцам ждать не стоит.

"По предварительным прогнозам, в Украине первое января 2023 будет без осадков и теплым. И новогодняя ночь, и первый день Нового года обещают быть с "плюсами". Хотя, конечно, прогноз потребует тщательного уточнения, еще рано. Но эта прогностическая модель мне нравится", — пишет Диденко.

Отметим, что на Рождество, 25 декабря, в Украине также ожидается невероятно теплая погода. В ночь на праздник температура упадет максимум до -4 градусов. В дневное время воздух прогреется до +3.. +8 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что погода в Украине значительно изменится в январе. В первом месяце 2023 года уже стоит ожидать настоящих морозов.