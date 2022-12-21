Прогноз удивит: синоптик рассказал, что будет с погодой в Украине на Рождество 25 декабря

Синоптик озвучил прогноз погоды в Украине на праздник

Погода в Украине в декабре обещает быть относительно теплой, нередко столбики термометров будут показывать плюсовую температуру, в том числе и на Рождество.

Кандидат географических наук и синоптики Игорь Кибальчич отмечает, что накануне праздника стоит ожидать невероятно теплой погоды. В ночь на Рождество температура упадет максимум до -4 градусов. В дневное время воздух прогреется до +3.. +8 градусов. Об этом сообщает издание Главред.

25 декабря, по словам Кибальчича, погода также будет не совсем похожа на зимнюю. Этот день скорее будет больше похож на осенний, поскольку будет слишком тепло, как для декабря.

В то же время на сайт Meteoprog передает, что 24-25 декабря стоит ожидать теплой погоды на всей территории страны. Однако будут и осадки в виде дождей и, возможно, будут туманы.

"Ветер удержится в западной части, 5 – 10 м/с. В ночное время температура воздуха будет составлять -1…+4 градусов, днем ​​воздух прогреется до +3…+8 градусов, на юге до +10 градусов", — передает Meteoprog.

В столице в канун Рождества пройдет мокрый снег с дождем. Ночью температура воздуха будет варьироваться в пределах +3-4 градусов, а днем ожидается до +7 градусов. На праздник в столице также пройдет мокрый снег с дождем. Днем столбики термометров поднимуться до +6 градусов, а ночью — до +4.

Напомним, что в сравнении с декабрем в январе 2023 в Украине ожидается более холодная погода. А к концу месяца возможны сильные морозы. Синоптики рассказали, чего ожидать украинцам.