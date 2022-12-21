Прогноз здивує: синоптик розповів, що буде з погодою в Україні на Різдво 25 грудня

Синоптик озвучив прогноз погоди в Україні на свято

Погода в Україні у грудні обіцяє бути відносно теплою, нерідко стовпчики термометрів показуватимуть плюсову температуру, в тому числі й на Різдво.

Кандидат географічних наук та синоптики Ігор Кібальчич зазначає, що напередодні свята варто очікувати на неймовірно теплу погоду. Вночі на Різдво температура впаде максимум до -4 градусів. Вдень повітря прогріється до +3.. +8 градусів. Про це повідомляє видання Главред.

25 грудня, за словами Кібальчича, погода також буде не зовсім схожою на зимову. Цей день швидше буде більше схожим на осінній, оскільки буде надто тепло, як для грудня.

Водночас на сайт Meteoprog повідомляє, що 24-25 грудня варто очікувати теплої погоди на всій території країни. Однак будуть опади у вигляді дощів і, можливо, будуть тумани.

"Вітер утримається в західній частині, 5 – 10 м/с. У нічний час температура повітря становитиме -1…+4 градусів, вдень повітря прогріється до +3…+8 градусів, на півдні до +10 градусів", — передає Meteoprog.

У столиці напередодні Різдва пройде мокрий сніг із дощем. Вночі температура повітря варіюватиметься в межах +3-4 градусів, а вдень очікується до +7 градусів. На свято у столиці також пройде мокрий сніг із дощем. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +6 градусів, а вночі — до +4.

Нагадаємо, що в порівнянні з груднем у січні 2023 в Україні очікується холодніша погода. А до кінця місяця можливі сильні морози. Синоптики розповіли, на що чекати українцям.