Сразу после Нового года в Украину заглянет "весна": народный синоптик порадовал прогнозом

По мнению специалиста, в первые недели января погода сильно напомнит погоду в апреле

В соответствии с прогнозами синоптиков, приближающиеся праздники вряд ли порадуют украинцев "зимней сказкой" и морозной погодой.

К примеру, на выходных, 24-25 декабря в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях стоит ждать небольшого дождя, в Закарпатье и в Карпатах – умеренного дождя и мокрого снега. На остальной территории — без существенных осадков; температура ночью от 4° до 2° мороза, днем 1-6° тепла, в большинстве западных областей и Крыма 5-10°. Такой прогноз приводят в Укргидрометцентре.

26 декабря ночью на Левобережье, днем в восточных и местами западных областях небольшой дождь, на северо-востоке страны с мокрым снегом, на остальной территории без осадков; температура ночью и днем 0-5° тепла, в Прикарпатье и местами в южных областях днем 4-9° тепла.

Но самое интересное может произойти в январе. Так, согласно прогнозу народного синоптика Стаса Щедрина, в Украину может прийти "весна среди зимы". Об этом специалист написал на странице в социальной сети.

"Есть очень большая вероятность, что половина января по всей стране будет аномально теплой и более характерной к началу апреля, чем на январь", — пишет Стас Щедрин.

Такая необычная погода, по мнению народного синоптика, будет вызвана т ем, что в Большую часть Европы будут поступать теплые воздушные массы из Сахары и Атлантического океана, которые могут вытеснить холодный антарктический воздух из большей части Европейского континента.

Поэтому на большей части Украины до 14-17 января будет преобладать относительно теплая погода, по ночам показания термометра будут редко опускаться ниже нуля градусов, температурный режим преимущественно колеблется в пределах от 0+5 в ночной период, и до +7+10. градусов, на юге Украины до +13+16, но ожидается и много дождей, ночью местами с мокрым снегом.

Но вот уже вторая половина января, по мнению Щедрина, принесет снегопады и значительное похолодание, и зима полноценно вступит в свои права.

Ранее "Телеграф" писал о том, где в Украине ожидается резкая смена погоды из-за антициклона из беларуси.