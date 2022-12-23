Зимы не будет? Синоптики удивили прогнозом погоды в Украине на январь

Какой будет погода в январе 2023

Погода в декабре удивила украинцев теплом, а первый месяц 2023 года также порадует "плюсами" на столбиках термометров. По прогнозам, большую часть месяца в Украине будет преобладать невероятно теплая, как для зимы, погода за окном.

Согласно прогнозу на сайте Meteoprog, в среднем по Украине в январе минусовая температура будет в ночное время. После 22 числа она начнет опускать ниже -4 градусов. В дневное время ожидается от 0 до +4 градусов.

При этом январь будет не особо дождливым и снежным. Синоптики отмечают, что дожди ожидаются 5 декабря, а снег в некоторых городах может пройти 14 и 20 января. В остальные дни погода может быть облачной, без осадков.

Исходя из данного прогноза, самые теплые дни в январе будут в период с 9 по 18 января. Температура воздуха в эти дни может подниматься до 3-4 градусов выше 0.

Погода в Украине в январе 2023

Напомним, ранее синоптики Игорь Кибальчич рассказал, какую погоду ждать украинцам на Рождество 25 декабря. Согласно его прогнозам, в этот праздничный день в украинских городах будет довольно тепло.

Также синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды на Новый год. Исходя из её слов, "зимней сказки" в один из главных праздников в стране украинцам ожидать не стоит.