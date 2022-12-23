Зими не буде? Синоптики здивували прогнозом погоди в Україні на січень

Якою буде погода у січні 2023 року

Погода у грудні здивувала українців теплом, а перший місяць 2023 року також потішить "плюсами" на стовпчиках термометрів. За прогнозами, більшу частину місяця в Україні переважатиме неймовірно тепла, як для зими, погода за вікном.

Згідно з прогнозом на сайті Meteoprog, у середньому по Україні в січні мінусова температура буде тільки вночі. Після 22 числа вона почне опускати нижче -4 градусів. Вдень очікується від 0 до +4 градусів.

При цьому січень буде не особливо дощовим та сніжним. Синоптики зазначають, що дощі очікуються 5 грудня, а сніг у деяких містах може пройти 14 та 20 січня. В решту днів погода може бути хмарною, без опадів.

Виходячи з цього прогнозу, найтепліші дні у січні будуть у період з 9 по 18 січня. Температура повітря цими днями може підійматиметься до 3-4 градусів вище 0.

Погода в Україні в січні 2023

Нагадаємо, раніше синоптики Ігор Кібальчич розповів, на яку погоду чекати українцям на Різдво 25 грудня. За його прогнозами, у цей святковий день в українських містах буде досить тепло.

Також синоптик Наталія Діденко поділилася прогнозом погоди на Новий рік. Виходячи з її слів, "зимової казки" на одне з головних свят у країні українцям чекати не варто.