Синоптики прогнозують "весну" в Україні серед лютого: прогноз на місяць

Якою буде погода в Україні у лютому

Зима сезону 2022-23 років не відрізнятиметься серйозними морозами. Погода у січні буде відносно м’якою з легкими плюсами вдень та заморозками вночі, а лютий лише продовжить цю тенденцію.

Як йдеться у прогнозі Wisemeteo, лютий загалом буде неоднозначним для різних куточків України і якщо місцями в останній місяць зими можна буде чекати на початок весни, то в інших варто розраховувати на сильні нічні морози.

На заході лютий буде бідним на опади. Теплий початок місяця поступово перетікає в прохолодний його кінець, з температурами в районі нуля градусів вдень та легкого мінуса вночі.

Погода в лютому на заході України

У центральних областях нічні мінуси стабільно утримуватимуться протягом усього місяця, хоча вдень стовпчики термометра підніматимуться вище нуля.

Погода в лютому в центрі України

Прохолодніше буде у східних областях, де в середині місяця температура повітря утримуватиметься нижче за нуль навіть вдень, а вночі морози будуть дуже жорсткими.

Втім, у другій половині місяця там стане тепліше, що можна сприймати як початок весни, оскільки більше морозів у лютому там не очікується.

Погода в лютому на сході України

Традиційно найтеплішою буде погода у південних областях, де протягом останнього місяця зими очікується лише кілька днів, коли вночі на стовпчиках термометра можна побачити мінусову температуру.

Погода в лютому на півдні України

Як повідомлялося раніше, синоптики очікують, що новорічний період в Україні не відрізнятиметься сильними морозами, а місцями стовпчики термометра взагалі покажуть плюсові значення.