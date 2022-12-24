Гороскоп на 25 грудня: день корисних знайомств та хороших новин

Будьте готові до сюрпризів: день піднесе їх чимало.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 25 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Знайдіть свій спосіб подолати поганий настрій та зарядитися енергією. Не перевантажуйте себе, але будьте активними, добре харчуйтеся. Якщо зовсім нікуди і нічого не хочеться, то присвятіть день перегляду телевізора лежачи на дивані з якимось смачним смаком. Якщо, звичайно, у вас вихідний.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Будь-які організаційні питання із заробітком, оплатою рахунків можуть бути вирішені. Використовуйте свої аналітичні здібності та попередній досвід. Візит людини, яку ви давно не бачили, здивує вас та порушить плани. Ви витратите час на спогади та розмови про сьогодення. Зазначимо, що на Тельців у січні 2023 року чекає "чорна смуга".

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Побалуйте себе маленькими насолодами. Зробіть те, що ви давно планували, можливо, зустріч з друзями, нова дієта, шопінг. Приймайте нові пропозиції та можливості, які життя дасть вам, тому що це шанс на хороші зміни.

Рак (22 червня — 22 липня)

Вам не вистачатиме веселощів та відпочинку. Надлишок обов’язків довго не дозволить вам розслабитися або занудьгувати. Добре сплануйте всі дії та знайдіть момент тільки для себе. Проведіть вихідний далеко від дому, якщо є можливість. Одинаки, які зайняті роботою, не помічатимуть людей, які ними цікавляться, які опиняться поблизу. До речі, Раки скоро зустрінуться із несподіваними проблемами.

Лев (23 липня — 23 серпня)

На амурному фронті Вашого життя може статися якась несподівана подія, яку Ви привітаєте з розкритими обіймами. Ви відчуєте приплив кипучої енергії та почнете активно вкладати її у розвиток Ваших стосунків. І чим більших успіхів Ви будете в цьому досягати, тим більше посилюватиметься Ваш позитивний заряд.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Зірки кажуть Дівам, що ви засиділися на одному місці і вам не завадить розвіятися. Самотні представники знаку можуть легко привернути увагу відразу кількох представників протилежної статі. Очікуються зміни у вашій професійній діяльності і, якщо зумієте вчасно зорієнтуватися, зможете зайняти більш вигідну позицію або нове робоче місце.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Гороскоп говорить Терезам, що вам на думку можуть спасти геніальні думки. Сміливо презентуйте їх навколишньому світу. Цей день буде надзвичайно плідним та щедрим на новаторські ідеї. Цей день підходить для початку дієти та відмови від шкідливих звичок.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Краще не відкладати важливих справ надовго, тому що саме перша половина дня буде особливо сприятливою для них. Пізніше настане гарний час для спілкування. Вам легко буде порозумітися і з близькими людьми, і з новими знайомими, сподобатися тим, хто давно вам симпатичний. Вечір порадує гарною новиною.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Дуже багато добрих ідей принесе перша половина дня. Щоправда, не все, що ви задумали, вдасться реалізувати одразу. Але ви матимете достатньо терпіння, щоб дочекатися сприятливого моменту. Добре відбудуться ділові зустрічі. Увечері буде можливість відвідати якісь цікаві заходи у найприємнішій компанії.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Вдалий плідний день. Завдяки своїм знанням і досвіду ви швидко впораєтеся зі складними справами, досягнете успіху в справі, яка ще зовсім недавно здавалася майже безнадійною. Ви зацікавите нових знайомих своїми ідеями, знайдете союзників, на яких можна покластися будь-якої миті. День підійде для вирішення фінансових та юридичних питань, оформлення відповідних документів.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

День буде сприятливим для зустрічі з друзями чи коханою людиною. Ви добре проведете час разом. Напевно, знайдуться цікаві справи, можуть з’явитися і спільні плани на найближче майбутнє. Вечір обіцяє хороші новини, що стосуються особливо дорогої вам людини. Додамо, що Водолії збагатяться до кінця тижня.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День буде сприятливим для спілкування. На вас чекають незвичайні зустрічі, цікаві знайомства. Ви легко порозумієтеся з людьми, чиї захоплення і погляди помітно відрізняються від вашого. Спілкування виявиться приємним і корисним, можливо початок дружніх чи романтичних стосунків.