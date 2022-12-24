Синоптики прогнозируют "весну" в Украине посреди февраля: прогноз на месяц

Какой будет погода в Украине в феврале

Зима сезона 2022-23 годов не будет отличаться серьезными морозами. Погода в январе будет относительно мягкой с легкими плюсами днем и заморозками ночью, а февраль лишь продолжит эту тенденцию.

Как говорится в прогнозе Wisemeteo, февраль в целом будет неоднозначным для разных уголков Украины и если местами в последний месяц зимы можно будет ждать начала весны, то в других стоит рассчитывать на весьма сильные ночные морозы.

На западе февраль будет бедным на осадки. Теплое начало месяца постепенно перетечет в прохладный его конец, с температурами в районе ноля градусов днем и легкого минуса ночью.

Погода в феврале на западе Украины

В центральных областях ночные минуса будут стабильно удерживаться в течение всего месяца, хотя днем столбики термометра будут подниматься выше ноля.

Погода в феврале в центре Украины

Прохладней будет в восточных областях, где в средине месяца температура воздуха будет удерживаться ниже ноля даже днем, а по ночам морозы будут весьма жесткими.

Впрочем, во второй половине месяца там станет теплее, что можно воспринимать, как начало весны, поскольку больше морозы в феврале там не ожидаются.

Погода в феврале на востоке Украины

Традиционно наиболее теплой будет погода в южных областях, где в течение последнего месяца зимы ожидается лишь несколько дней, когда ночью на столбиках термометра можно будет увидеть минусовую температуру.

Погода в феврале на юге Украины

Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что новогодний период в Украине не будет отличаться сильными морозами, а местами столбики термометра и вовсе покажут плюсовые значения.