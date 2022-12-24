Гороскоп на 25 декабря: день полезных знакомств и хороших новостей

Будьте готовы к сюрпризам: день преподнесет их немало.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Найдите свой способ преодолеть плохое настроение и зарядиться энергией. Не перегружайте себя, но будьте активны, хорошо питайтесь. Если совсем никуда и ничего не хочется, то посвятите день просмотру телевизора лежа на диване с каким-нибудь вкусняшками. Если конечно, у вас выходной.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Любые организационные вопросы с заработком, оплатой счетов могут быть решены. Используйте свои аналитические способности и предыдущий опыт. Визит человека, которого вы давно не видели, удивит вас и нарушит планы. Вы потратите время на воспоминания и разговоры о настоящем. Отметим, что Тельцов в январе 2023 года ждет "черная полоса".

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Побалуйте себя маленькими удовольствиями. Сделайте то, что вы давно планировали, может быть, встреча с друзьями, новая диета, шоппинг. Принимайте новые предложения и возможности, которые жизнь преподнесет вам, потому что это шанс на хорошие перемены.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вам будет не хватать веселья и отдыха. Избыток обязанностей долго не позволит вам расслабиться или заскучать. Хорошо спланируйте все действия и найдите момент только для себя. Проведите выходной вдали от дома, если есть возможность. Одиночки, которые заняты работой, не будут замечать интересующихся ими людей, которые окажутся поблизости. Кстати, Раки скоро встретятся с неожиданными проблемами.

Лев (23 июля — 23 августа)

На амурном фронте Вашей жизни может произойти какое-то неожиданное событие, которое Вы поприветствуете с распростертыми объятиями. Вы почувствуете прилив кипучей энергии и начнете активно вкладывать ее в развитие Ваших отношений. И чем больших успехов Вы будете в этом добиваться, тем больше будет усиливаться Ваш положительный заряд.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Звезды говорят Девам, что вы засиделись на одном месте и вам не помешает развеяться. Одинокие представители знака могут с легкостью привлечь внимание сразу нескольких представителей противоположного пола. Ожидаются изменения в вашей профессиональной деятельности и, если сумеете вовремя сориентироваться, то сможете занять более выгодную позицию или новое рабочее место.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп говорит Весам, что вам в голову могут прийти гениальные мысли. Смело презентуйте их окружающему миру. Этот день будет чрезвычайно плодотворным и щедрым на новаторские идеи. Этот день подходит для начала диеты и отказа от вредных привычек.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Лучше не откладывать важные дела надолго, потому что именно первая половина дня будет особенно благоприятной для них. Позже наступит хорошее время для общения. Вам легко будет поладить и с близкими людьми, и с новыми знакомыми, понравиться тем, кто давно вам симпатичен. Вечер порадует хорошей новостью.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Очень много хороших идей принесет первая половина дня. Правда, не все, что вы задумали, удастся реализовать сразу. Но у вас будет достаточно терпения, чтобы дождаться благоприятного момента. Хорошо пройдут деловые встречи. Вечером будет возможность посетить какие-то интересные мероприятия в самой приятной компании.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Удачный плодотворный день. Благодаря своим знаниям и опыту вы быстро справитесь со сложными делами, добьетесь успеха в деле, еще совсем недавно казавшемся почти безнадежным. Вы заинтересуете новых знакомых своими идеями, найдете союзников, на которых можно положиться в любой момент. День подойдет для решения финансовых и юридических вопросов, оформления соответствующих документов.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День будет благоприятным для встречи с друзьями или любимым человеком. Вы хорошо проведете время вместе. Наверняка найдутся интересные дела, могут появиться и общие планы на ближайшее будущее. Вечер обещает хорошие новости, касающиеся особенно дорогого вам человека. Добавим, что Водолеи обогатятся до конца недели.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День будет благоприятным для общения. Вас ждут необычные встречи, интересные знакомства. Вы легко найдете общий язык с людьми, чьи увлечения и взгляды заметно отличаются от вашим. Общение окажется приятным и полезным, возможно начало дружеских или романтических отношений.