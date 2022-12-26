Чекайте на аномальні "мінус 10" на Різдво: синоптики розповіли про погоду на місяць

Після теплих днів в Україну нагрянуть морози – але лише у два регіони

Багато українців вже звикли до думки про те, що зима сезону 2022-23 років не відрізнятиметься серйозними морозами.

Наприклад, навіть сьогодні, 26 грудня, на другий день після католицького Різдва, температура повітря буде порівняно комфортною як для кінця першого зимового місяця: вдень 0-5° тепла, в південній частині 6-8° тепла. Такий прогноз пропонують в Укргідрометцентрі.

Також вдень у понеділок у західній частині країни очікується дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів.

До кінця грудня, а також у перший день нового 2023 року в Україні очікується тепла та переважно безсніжна погода.

Надалі через Україну проходитимуть атмосферні фронти та повітряні маси атлантичного походження, вважає синоптик Ігор Кібальчич.

"У зв’язку з цим, як і раніше, слід очікувати аномально теплий період як для даної пори року і дефіцит снігового покриву. Періодично проходитимуть опади переважно у вигляді дощу, мряки та мокрого снігу ", — пише фахівець.

У вівторок, 27 грудня, черговий атмосферний фронт із заходу принесе на всю територію України помірні опади у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 °С, удень +2…+7 °С, у західних та південних областях до +10 °С.

У середу, 28 грудня, вночі пройдуть дощі на сході країни та у Приазов’ї, вдень під впливом північної периферії антициклону в Україні без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -2…+3°С, удень 0…+5°С.

У четвер, 29 грудня, в Україні утримається погода без істотних опадів. Мінімальна температура вночі становитиме -3...+2°С, днем +1...+6°С, на Одещині до +8°С.

У п’ятницю, 30 грудня, переважно без опадів. температура вночі становитиме -2…+3 °С, удень +2…+7 °С, у південній частині місцями до +10 °С.

На вихідні, 31 грудня – 1 січня, опадів також не передбачається. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Збережеться тепла погода з нічними температурами близько 0 °С, денними в межах +2…+7 °С, на півдні до +10 °С.

Водночас не всі дні погода має намір радувати українців – у районі православного Різдва температура повітря різко знизиться – такий прогноз дають спеціалісти на сайті "Погодник".

У Києві метеорологічний прогноз наступний:

температура наприкінці грудня -3°C — +7°C,

на початку січня -10°C — +4°C,

в середині січня -2°C — +4°C.

Крім того, метеорологи прогнозують опади в таких числах: 24.12.2022, 25.12.2022, 27.12.2022, 02.01.2023, 03.01.2023, 04.01.2023.

У західному регіоні країни

температура наприкінці грудня очікується -2°C — +7°C,

на початку січня -4°C — +8°C,

в середині січня 0°C — +6°C.

Опади метеорологи прогнозують у таких числах: 24.12.2022, 25.12.2022, 27.12.2022, 02.01.2023, 04.01.2023, 05.01.2023, 06.01.2023.

У центральних областях погода очікується:

наприкінці грудня -1°C — +7°C,

на початку січня -5°C — +4°C,

в середині січня -2°C — +6°C.

Опади очікуються у наступних числах: 25.12.2022, 26.12.2022, 27.12.2022, 02.01.2023, 03.01.2023, 04.01.2023, 05.01.2023, 05.01.2023.

На півдні країни

температура наприкінці грудня очікується +1°C — +10°C,

на початку січня -1°C — +7°C,

в середині січня 0°C — +9°C.

Опади найімовірніші в таких числах: 25.12.2022, 26.12.2022, 27.12.2022, 28.12.2022, 03.01.2023, 05.01.2023.

Раніше "Телеграф" писав, що незважаючи на те, що зима 2022-23 року не принесе із собою сильних морозів, очікувати ранньої весни теж не варто, а нічні заморозки подекуди зберігатимуться до кінця березня.