Ранньої весни не буде? Чого українцям чекати від погоди у березні

Істотно тепліти в Україні почне лише у квітні

Попри те, що зима 2022-23 року не принесе із собою сильних морозів, проте очікувати ранньої весни теж не варто, а нічні заморозки подекуди зберігатимуться до кінця березня.

Як йдеться у прогнозі Meteoprog, березень в Україні очікується відносно прохолодним. На початку місяця вдень температура повітря не підійматиметься вище +5, а температури вище +10 можна буде побачити лише в останніх днях.

Особливо це актуально для західних та центральних областей, де очікуються відчутні нічні морози на початку місяця. Не виключено, що в окремі дні там стовпчик термометра опускатиметься до -5 градусів, що схоже на лютневі показники.

Втім, уже з другої половини місяця там потеплішає і більше в мінус температура йти не буде.

Погода у Львові у березні

Погода у Києві у березні

Трохи холодніше буде у східних областях, принаймні нічні заморозки залишатимуться аж до кінця місяця.

Погода в Харкові у березні

Погода в Дніпрі у березні

У південних областях традиційно буде найтепліше і вже у другій половині березня на градусниках можна буде побачити понад десять градусів тепла.

Погода в Одесі у березні

Як повідомлялося раніше, синоптики очікують, що новорічний період в Україні не відрізнятиметься сильними морозами, а місцями стовпчики термометра взагалі покажуть плюсові значення.