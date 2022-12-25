Ранньої весни не буде? Чого українцям чекати від погоди у березні
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Істотно тепліти в Україні почне лише у квітні
Попри те, що зима 2022-23 року не принесе із собою сильних морозів, проте очікувати ранньої весни теж не варто, а нічні заморозки подекуди зберігатимуться до кінця березня.
Як йдеться у прогнозі Meteoprog, березень в Україні очікується відносно прохолодним. На початку місяця вдень температура повітря не підійматиметься вище +5, а температури вище +10 можна буде побачити лише в останніх днях.
Особливо це актуально для західних та центральних областей, де очікуються відчутні нічні морози на початку місяця. Не виключено, що в окремі дні там стовпчик термометра опускатиметься до -5 градусів, що схоже на лютневі показники.
Втім, уже з другої половини місяця там потеплішає і більше в мінус температура йти не буде.
Трохи холодніше буде у східних областях, принаймні нічні заморозки залишатимуться аж до кінця місяця.
У південних областях традиційно буде найтепліше і вже у другій половині березня на градусниках можна буде побачити понад десять градусів тепла.
Як повідомлялося раніше, синоптики очікують, що новорічний період в Україні не відрізнятиметься сильними морозами, а місцями стовпчики термометра взагалі покажуть плюсові значення.