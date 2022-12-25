Ранней весны не будет? Чего украинцам ждать от погоды в марте

Существенно теплеть в Украине начнет лишь в апреле

Несмотря на то, что зима 2022-23 года не принесет с собой сильных морозов, однако ожидать ранней весны тоже не стоит, а ночные заморозки местами будут сохраняться до конца марта.

Как говорится в прогнозе Meteoprog, март в Украине ожидается относительно прохладным. В начале месяца днем температура воздуха не будет подниматься выше +5, а температуры выше +10 можно будет увидеть лишь в самых последних днях.

Особенно это актуально для западных и центральных областей, где ожидаются ощутимые ночные морозы в начале месяца. Не исключено, что в отдельные дни там столбик термометра будет опускаться до -5 градусов, что в целом сравнимо с февральскими показателями.

Впрочем, уже со второй половины месяца там потеплеет и больше в минус температура уходить не будет.

Погода во Львове в марте

Погода в Киеве в марте

Чуть холоднее будет в восточных областях, по крайней мере ночные заморозки будут оставаться вплоть до конца месяца.

Погода в Харькове в марте

Погода в Днепре в марте

В южных областях традиционно будет наиболее тепло и уже во второй половине марта на градусниках можно будет увидеть более десяти градусов тепла.

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Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что новогодний период в Украине не будет отличаться сильными морозами, а местами столбики термометра и вовсе покажут плюсовые значения.