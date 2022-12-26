Ждите аномальных "минус 10" на Рождество: синоптики рассказали о погоде на месяц

После теплых дней в Украину нагрянут морозы – но только в два региона

Многие украинцы уже свыклись с мыслью о том, что зима сезона 2022-23 годов не будет отличаться серьезными морозами.

К примеру, даже сегодня, 26 декабря, на второй день после католического Рождества, температура воздуха будет сравнительно комфортной как для конца первого зимнего месяца: днем 0-5° тепла, в южной части 6-8° тепла. Такой прогноз предлагают в Укргидрометцентре.

Также днем в понедельник в западной части страны ожидаются дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.

До конца декабря, а также в первый день нового 2023 года в Украине ожидается тёплая и преимущественно бесснежная погода.

В дальнейшем через Украину будут проходить атмосферные фронты и воздушные массы атлантического происхождения, считает синоптик Игорь Кибальчич.

"В связи с этим по-прежнему следует ожидать аномально тёплый период как для данного времени года и дефицит снежного покрова. Периодически будут проходить осадки преимущественно в виде дождя, мороси и мокрого снега", — пишет специалист.

Во вторник, 27 декабря, очередной атмосферный фронт с запада принесёт на всю территорию Украины умеренные осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью составит 0…+5 °С, днём +2…+7 °С, в западных и южных областях до +10 °С.

В среду, 28 декабря, ночью пройдут дожди на востоке страны и в Приазовье, днём под влиянием северной периферии антициклона в Украине без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2…+3 °С, днём 0…+5 °С.

В четверг, 29 декабря, в Украине сохранится погода без существенных осадков. Минимальная температура ночью составит -3…+2 °С, днём +1…+6 °С, в Одесской области до +8 °С.

В пятницу, 30 декабря, будет преимущественно без осадков. температура ночью составит -2…+3 °С, днём +2…+7 °С, в южной части местами до +10 °С.

На выходные, 31 декабря – 1 января, осадков также не предвидится. Ветер юго-западный, 5 – 10 м/с. Сохранится тёплая погода с ночными температурами около 0 °С, дневными в пределах +2…+7 °С, на юге до +10 °С.

В то же время не все дни погода намерена радовать украинцев – в районе православного Рождества температура воздуха резко снизится – такой прогноз дают специалисты на сайте "Погодник".

В Киеве метеорологический прогноз следующий:

температура в конце декабря -3°C — +7°C,

в начале января -10°C — +4°C,

в середине января -2°C — +4°C.

Кроме того, метеорологи прогнозируют осадки в следующих числах: 24.12.2022, 25.12.2022, 27.12.2022, 02.01.2023, 03.01.2023, 04.01.2023, 05.01.2023, 06.01.2023.

В западном регионе страны

температура в конце декабря ожидается -2°C — +7°C,

в начале января -4°C — +8°C,

в середине января 0°C — +6°C.

Осадки метеорологи прогнозируют в следующих числах: 24.12.2022, 25.12.2022, 27.12.2022, 02.01.2023, 04.01.2023, 05.01.2023, 06.01.2023.

В центральных областях погода ожидается такая:

прогноз температуры в конце декабря -1°C — +7°C,

в начале января -5°C — +4°C,

в середине января -2°C — +6°C.

Осадки ожидаются в следующих числах: 25.12.2022, 26.12.2022, 27.12.2022, 02.01.2023, 03.01.2023, 04.01.2023, 05.01.2023, 06.01.2023.

На юге страны

температура в конце декабря ожидается +1°C — +10°C,

в начале января -1°C — +7°C,

в середине января 0°C — +9°C.

Осадки наиболее вероятны в следующих числах: 25.12.2022, 26.12.2022, 27.12.2022, 28.12.2022, 03.01.2023, 05.01.2023.

Ранее "Телеграф" писал, что несмотря на то, что зима 2022-23 года не принесет с собой сильных морозов, однако ожидать ранней весны тоже не стоит, а ночные заморозки местами будут сохраняться до конца марта.