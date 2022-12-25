В Україну прибули "три царі": погоду над країною визначать "кримський" циклон та атмосферний фронт із ЄС

Тепло триватиме як мінімум до православного Різдва

Поки багато українців продовжують з нетерпінням чекати на "теплий" Новий рік, до святкуючих Різдво за григоріанським календарем прибули "три царі".

Про це пише у соціальній мережі синоптик Наталія Діденко.

"Три царі — сніг, дощ і тепла погода — прийдуть в Україну на Різдво за григоріанським календарем ", — зазначає вона.

Причиною для "візиту" став циклон із центром над Кримом та західні атмосферні фронти – завдяки їм у більшості областей встановиться волога погода.

У східних областях 25 грудня без істотних опадів, лише місцями невеликий дощ.

У західній частині країни у другій половині дня неділі опади теж затихнуть.

У Києві на католицьке Різдво очікується дощ із переходом у сніг. Температура повітря у столиці вдень становитиме +1+3 градуси.

"Окрім красивої картинки мокрий сніг може ускладнювати рух на дорогах і тротуарах, налипаючи, де захоче — тому ходите колядувати обережно і у міцному взутті ", — попереджає синоптик.

Така ж тепла погода, за прогнозами на сайті METEO.UA, протримається у столиці майже до православного Різдва.

На заході країни в деякі дні буде навіть тепліше.

У центральному регіоні спостерігатиметься майже "київська" погода.

На півдні навіть на Новий рік буде тепло.

І лише жителям деяких регіонів вдасться побачити справжню зиму останні півтора місяці зимового періоду.