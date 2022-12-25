В Украину прибыли "три царя": погоду над страной определят "крымский" циклон и атмосферный фронт из ЕС
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Тепло продлится как минимум до православного Рождества
Пока многие украинцы продолжают с нетерпением ждать "теплого" Нового года, к празднующим Рождество по григорианскому календарю прибыли "три царя".
Об этом пишет в социальной сети синоптик Наталья Диденко.
"Три царя — снег, дождь и теплая погода — придут в Украину на Рождество по григорианскому календарю", — отмечает она.
Причиной для "визита" стал циклон с центром над Крымом и западные атмосферные фронты – благодаря им в большинстве областей установится влажная погода.
В восточных областях 25 декабря — без существенных осадков, лишь местами незначительный дождь.
В западной части страны во второй половине дня воскресенья осадки тоже притихнут.
В Киеве на католическое Рождество ожидается дождь с переходом в снег. Температура воздуха в столице днем составит +1+3 градуса.
"Кроме красивой картинки мокрый снег может затруднять движение на дорогах и тротуарах, налипая, где захочет — поэтому ходите колядовать осторожно и в крепкой обуви", — предупреждает синоптик.
Такая же теплая погода, согласно прогнозам на сайте METEO.UA, продержится в столице почти до православного Рождества.
На западе страны в некоторые дни будет даже теплее.
В центральном регионе будет наблюдаться почти "киевская" погода.
На юге даже на Новый год будет тепло.
И только жителям некоторых регионов удастся увидеть настоящую зиму в последние полтора месяца зимнего периода.