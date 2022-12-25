В Украину прибыли "три царя": погоду над страной определят "крымский" циклон и атмосферный фронт из ЕС

Тепло продлится как минимум до православного Рождества

Пока многие украинцы продолжают с нетерпением ждать "теплого" Нового года, к празднующим Рождество по григорианскому календарю прибыли "три царя".

Об этом пишет в социальной сети синоптик Наталья Диденко.

"Три царя — снег, дождь и теплая погода — придут в Украину на Рождество по григорианскому календарю", — отмечает она.

Причиной для "визита" стал циклон с центром над Крымом и западные атмосферные фронты – благодаря им в большинстве областей установится влажная погода.

В восточных областях 25 декабря — без существенных осадков, лишь местами незначительный дождь.

В западной части страны во второй половине дня воскресенья осадки тоже притихнут.

В Киеве на католическое Рождество ожидается дождь с переходом в снег. Температура воздуха в столице днем составит +1+3 градуса.

"Кроме красивой картинки мокрый снег может затруднять движение на дорогах и тротуарах, налипая, где захочет — поэтому ходите колядовать осторожно и в крепкой обуви", — предупреждает синоптик.

Такая же теплая погода, согласно прогнозам на сайте METEO.UA, продержится в столице почти до православного Рождества.

На западе страны в некоторые дни будет даже теплее.

В центральном регионе будет наблюдаться почти "киевская" погода.

На юге даже на Новый год будет тепло.

И только жителям некоторых регионов удастся увидеть настоящую зиму в последние полтора месяца зимнего периода.