Метель века. Из-за арктичного шторма в США и Канаде люди гибнут на улицах и в авто

В одном только штате Нью-Йорк непогода унесла жизни 28 человек

В США и Канаде до сих пор свирепствует мощный арктический снежный шторм, начавшийся на Рождество. Арктический "взрыв" погрузил большую часть США в холод и продолжал на выходных бить по западу и северо-востоку страны обильными снегопадами и вьюгами.

Телеграф решил разобраться, что сейчас происходит в пострадавших от непогоды регионах.

В штате Нью-Йорк люди оказались в снежной ловушке

В штате Нью-Йорк экстренные службы обнаруживали тела в автомобилях и под снежными заносами, а спасатели ездили по городу в поисках других водителей, живых или мертвых, передает Sky News.

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайную обстановку в штате. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул отметила важность оставаться дома и держаться как можно дальше от дорог. Согласно прогнозу, шторм возвращается, ожидается еще до 30 см снега. Ночью в некоторых городах на западе штата выпало до метра снега.

"Это метель века, война со стихией. Еще слишком рано говорить, что это завершено", — сказала Хочул журналистам.

Согласно прогнозу, шторм не закончится в ближайшее время.

Улицы городов выглядят апокалиптически: вдоль дорог трехметровые заносы, снегоочистительные и спасательные машины тоже засыпало снегом.

На границе США и Канады лед, образованный волнами озера Эри, накрыл ресторан

Дома у озера Эри превратились в ледовые скульптуры

В течение выходных экстремальная погода привела к падению температуры ниже нуля во всех 48 материковых штатах США, в том числе обычно теплом Техасе на границе с Мексикой.

Смертельные случаи фиксировали по всей стране: 10 – в Огайо, включая пораженного электрическим током работника коммунального предприятия и погибших в многочисленных автокатастрофах; шесть водителей погибли в ДТП в Миссури, Канзасе и Кентукки. В Вермонте женщину насмерть ударила падающая ветка. В Колорадо нашли бездомного, умершего от переохлаждения. В Висконсине женщина провалилась под лед реки. Ожидается, что будет обнаружено больше жертв, когда снежные заносы растают.

В штате Миссисипи городские власти призвали местных жителей кипятить питьевую воду, потому что водопроводы замерзают и трубы лопают.

По данным трекера poweroutage.us, 24 декабря из-за мороза почти 1,7 млн потребителей остались без электричества. Впрочем, к понедельнику, 26 декабря, эта цифра сократилась до 50 тысяч.

15 тысяч авиарейсов отменены — люди встречали Рождество в аэропортах

Непогода, которую власти назвали "метель века", разрушила праздничные отпуска многим американцам, приземлив самолеты и остановив автомобили и туристические автобусы на трассах.

По данным сайта Flightaware.com, шторм заставил отменить более 15 тысяч рейсов в США за последние дни, в том числе по меньшей мере 2600 в понедельник.

Гололедица на дорогах привела к закрытию некоторых из наиболее загруженных транспортных путей страны, включая часть автомагистрали Route 70, которая пролегла по оси Восток/Запад и соединяет восточную часть Северной Каролины с восточно-центральной Аризоной, протянувшись на 3800 километров.

Водителей просили не выезжать из дома – даже когда наступило обычно самое загруженное время года для путешествий.

В Канаде прогнозируют ухудшение погоды и морозы до -40 °C

Метеорологическое агентство Канады прогнозирует, что на этой неделе во многих частях страны температура будет оставаться экстремально низкой.

В Йеллоунайфе на северо-западе ночью температура упадет до -28 °C, но с учетом холодного ветра она может опуститься до -43 , что приведет к риску обморожения всего за несколько минут.

, что приведет к риску обморожения всего за несколько минут. В городе Уайтхорс температура упадет до -30 °C с учетом холодного ветра.

Центральная провинция Онтарио и Квебек на северо-востоке уже ощутили основной удар, передает Sky News. В округ Принс-Эдуард в Онтарио власти объявили чрезвычайное положение и были вынуждены убрать снегоуборочные машины с улиц, поскольку они были под угрозой застрять, передает CBC News.

По меньшей мере 140 тысяч домов остались без света. Четыре человека погибли накануне Рождества после того, как автобус перевернулся на гололедице у Ванкувера.

Местное управление здравоохранения сообщило, что 52 человека были отправлены в больницу, а 36 нуждаются в дальнейшем лечении.

Как сообщал "Телеграф", в ближайшую неделю и в начале 2023 года температура воздуха в Украине будет сохраняться выше нормы.