Жертв уже десятки: разрушительный снежный шторм обрушился на США и Канаду (эпичные фото и видео)

Шторм бушует на всем континенте, даже более теплые южный штаты накрыли заморозки

США и Канаду накрыл мощный снежный и ледяной шторм. Больше 250 млн человек почувствовали на себе его влияние — дороги замело снегом, на трассах — серьезные аварии, полтора миллиона людей остались без электричества. Количество погибших в результате шторма приближается к 30.

По данным ВВС, шторм простирается от Техаса до Квебека, то есть почти на всем континенте, исключая крайние южный точки. В части штатов, включая Нью-Йорк, Айову и Буффало зафиксировали нулевую видимость. В штате Монтана температура упала до -45 по Цельсию.

В части регионов — Новой Англии, Нью-Йорке и Нью-Джерси произошли наводнения. В Огайо столкнулись на шоссе сразу 50 автомобилей. Многие погибшие среди жертв урагана пострадали именно в результате многочисленных ДТП по всей стране.

Среди погибших также люди, которым негде было переночевать — они замерзли на улицах. Многие автомобилисты застряли в снежных заносах на дорогах. Их помогает спасать Национальная гвардия США.

В Канаде жители пытаются выбраться из своих домов. Снега намело значительно выше уровня пояса.

В Сиэтле и Портленде жители воспользовались ситуацией и катались на коньках по улицам. В прибрежных районах США шторм привел к значительным обледенениям.

Прогноз погоды в ближайшее время не утешителен. Из-за непогоды сотни тысяч людей застряли в дороге и не смогли попасть домой к Рождеству.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине недавно снег и ледяной дождь также наделали немало хлопот — во Львове горэлектротранспорт не курсировал несколько дней. Зато в Новый год регион будет одним из самых теплых.