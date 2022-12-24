Снегурочка-шойгу и страшные зайцы: в россии скандал из-за скульптур к Новому году (фото)

На производство и установку ледяных и снежных скульптур потратили 10 млн рублей, около 5,26 млн грн

В российском Нижневартовске мэрия решила устроить жителям сказочный праздник и установить по городу 20 новогодних фигур. Часть из них — с подсветкой. После установки "гвоздем программы" стала скульптура Снегурочки на площади Нефтяников, внешним видом больше похожей на монгольского воина.

Подрядчика заставили ее переделать, но даже после изменений утонченной красавицей фигура не стала, да и на внучку из сказок мало похожа.

Изначальный вид Снегурочки в Нижневартовске

После пластики ледяная скульптура получила более женские черты лица

Но не только Снегурочка поразила воображение горожан. Мало напоминают добрых героев сказки и другие снежные и ледяные скульптуры.

Зайцы из снега вышли еще неплохо

Медведь еще не доделан

Ледяные зайцы весьма необычны

Активная критика и насмешки заставили власти города быстро все улучшить. Кроме интересных внешних решений к подрядчику было много нареканий, среди которых — мутный лед. Но внешность персонажей — главное замечание, ведь 24 декабря сюда должны прийти дети на городской праздник. В сети активно смеются над необычной внешностью статуй и сравнивают Снегурочку с министром обороны рф сергеем шойгу.

Российские памятники — особая категория необычных скульптур. Чего стоят только памятник молодоженам в Нижегородской области. Памятник хоккеисту в москве больше напоминает героя известного фильма ужасов.