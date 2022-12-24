Снігуронька-шойгу та страшні зайці: у росії скандал через скульптури до Нового року (фото)

На виробництво та встановлення крижаних та снігових скульптур витратили 10 млн рублів, близько 5,26 млн грн

У російському Нижньовартівську мерія вирішила влаштувати мешканцям казкове свято та встановити містом 20 новорічних фігур. Частина з них – з підсвічуванням. Після встановлення "родзинкою програми" стала скульптура Снігуроньки на площі Нафтовиків, зовнішнім виглядом більше схожою на монгольського воїна.

Підрядника змусили її переробити, але навіть після змін витонченою красунею фігура не стала, та й на онуку з казок мало схожа.

Початковий вид Снігуроньки в Нижньовартівську

Після пластики крижана скульптура набула більш жіночих рис обличчя

Але не лише Снігуронька вразила уяву городян. Мало нагадують добрих героїв казки та інші снігові та крижані скульптури.

Зайці зі снігу вийшли ще непогано

Ведмідь ще не дороблений

Крижані зайці дуже незвичайні

Активна критика та глузування змусили владу міста швидко все покращити. Окрім цікавих зовнішніх рішень до підрядника було багато нарікань, серед яких каламутний лід. Але зовнішність персонажів – головне зауваження, адже 24 грудня сюди мають прийти діти на міське свято. У мережі активно сміються над незвичайною зовнішністю статуй і порівнюють Снігуроньку з міністром оборони росії сергієм шойгу.

Російські пам’ятники – особлива категорія незвичайних скульптур. Чого варті лише пам’ятник молодятам у Нижегородській області. Пам’ятник хокеїсту в Москві більше нагадує героя відомого фільму жахів.