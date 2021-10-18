"Сестра Альонки в броньованому корсеті": у соцмережах розкритикували пам’ятник молодятам в РФ (фото)

Скульптура вже кілька місяців веселить і лякає жителів російського Павлового

Пам’ятник молодої подружньої пари із Нижегородської області в Росії став трендом соцмереж за останні кілька днів.

Як повідомляють росЗМІ, користувачі з різних країн потішаються над потугами скульптора і порівнюють виріб із іншими відомими страшними пам’ятниками. Як зазначив інтернет-користувач на ім’я Максим Русов, він був ініціатором звернення до місцевої адміністрації через цю скульптуру. Однак чиновники проігнорували його обурення таким "предметом мистецтва".

Пам’ятник вже "зародичали" зі знаменитою "Альонкою"

Ймовірно, танцюючі наречений із нареченою, зведені на постамент і оточені красивим кованим парканом, замислювалися як відмінна фотозона для тих, хто вирішить зв’язати себе шлюбними узами. Однак поки пам’ятник фотографують лише для того, щоб посміятися або покритикувати.

Скульптуру розмістили поруч із місцевим РАЦС

Деякі юзери вважають, що автор просто задумував, що подібним чином — "трохи незграбно, несміливо" — починається і сімейне життя. Втім, на формулу "потім із гидких каченят з’являться прекрасні лебеді" інші коментатори відреагували досить швидко. Так, деякі із них поцікавилися, чи невже нормальних статуй доведеться чекати кілька десятків років.

"Коли хотіли зробити по красі, а вийшло по п’яні", "Це просто жах якийсь! Залізний Дроворуб і страховисько", "А нам треба було, щоб адміністрація заплатила дорого скульптору чи хто там робив? Напевно, за ціною і якість виконання"," Ідея-то хороша, а кінцевий варіант — страх Божий ", "Так-так. Особливо одяг вбиває. Хоч би погуглили, як виглядають складки одягу на скульптурах здорової людини. А у цієї нареченої прям видно, що корсет броньований", "Донька Альонки виходить заміж", — ось ще лише дещиця оціночних суджень від користувачів мережі.

Бронзова пара нібито кружляє в танці

Відзначимо, що "Альонка", з якою багато хто порівнює пам’ятник молодятам, була арт-об’єктом, присвяченому одному із сіл неподалік російського Нововоронежа. Таким чином хотіли увічнити засновницю населеного пункту. Однак зовнішній вигляд "Альонки" так розбурхав соцмережі, що її дуже скоро довелося демонтувати. Цікаво, що на цьому історія не закінчилася — згодом скульптуру продали на аукціоні за понад 2,6 млн рублів (майже мільйон гривень).

Нагадаємо, що за останній час це не перший пам’ятник, який викликає невдоволення у користувачів соціальних мереж. Як повідомляв "Телеграф", українці, наприклад, обурилися зведенням чергового пам’ятного знака бойовику із ОРДЛО "Мотороллі".