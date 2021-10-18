"Сестра Аленки в бронированном корсете": в соцсетях раскритиковали памятник молодоженам в РФ (фото)

Скульптура уже несколько месяцев веселит и пугает жителей российского Павлово

Памятник молодой супружеской пары из Нижегородской области в России стал трендом соцсетей в последние несколько дней.

Как сообщают росСМИ, пользователи из разных стран потешаются над потугами скульптора и сравнивают поделку с другими известными пугающими памятниками. Как отметил интернет-пользователь по имени Максим Русов, он был инициатором обращения в местную администрацию из-за этой скульптуры. Однако чиновники проигнорировали его возмущение таким "предметом искусства".

Памятник уже "породичали" со знаменитой "Аленкой"

Вероятно, танцующие жених с невестой, возведенные на постамент и окруженные красивым кованным заборчиком задумывались как отличная фотозона для тех, кто решит связать себя узами брака. Однако пока памятник фотографируют лишь для того, чтобы посмеяться или раскритиковать.

Скульптуру расположили рядом с местным ЗАГСом

Некоторые юзеры считают, что автор просто задумывал, что подобным образом — "немного неуклюже, несмело" — начинается и семейная жизнь. Впрочем, на формулу "затем из гадких утят появятся прекрасные лебеди" другие комментаторы отреагировали весьма быстро. Так, некоторые из них поинтересовались, неужели нормальных статуй придется ждать несколько десятков лет.

"Когда хотели сделать по красоте, а получилось по пьяни", "Это просто ужас какой-то! Железный Дровосек и страшилище", "А нам надо было, чтоб администрация оплатила дорого скульптору или кто там делал? Наверное, по цене и качество исполнения", "Идея-то хорошая, а итог — страх Божий", "Да-да. Осебенно одежда убивает. Хоть бы погуглили, как выглядят складки одежды на скульптурах здорового человека. А у этой невесты прям видно, что корсет бронированный", "Дочь Аленки выходит замуж", — вот еще лишь крупица оценочных суждений от пользователей сети.

Бронзовая пара якобы кружит в танце

Отметим, что "Аленка", с которой многие сравнивают памятник молодоженам, была арт-объектом, посвященном одному из сел неподалеку Нововоронежа (РФ). Таким образом хотели увековечить основательницу населенного пункта. Однако внешний вид "Аленки" так взбудоражил соцсети, что её очень скоро пришлось демонтировать. Интересно, что на этом история не закончилась — скульптуру продали на аукционе за более 2,6 млн рублей (почти миллион гривен).

Напомним, что за последнее время это не первый памятник, который вызывает недовольство у пользователей социальных сетей. Как сообщал "Телеграф", украинцы, к примеру, возмутились возведением очередного памятного знака боевику из ОРДЛО "Моторолле".