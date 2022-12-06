Гоблін із газовим краном: у Празі встановили пам’ятник путіну (фото)

Пам’ятник простоїть на одній із вулиць Праги 30 днів, а потім буде виставлений на аукціон

У чеському місті Прага, в якому раніше виставили на аукціон скульптуру голого путіна, встановили пам’ятник російському диктатору. Його зобразили у вигляді гобліна, що закручує газовий кран.

Інсталяцію встановили на площі у найбільшому адміністративному районі столиці, Прага 6. Раніше на цьому місці стояв пам’ятник радянському маршалу Конєву. Про це повідомляє чеське видання Ceske Noviny.

Автором скульптури є коваль та скульптор Душан Достал. Зазначається, що за його задумом, пам’ятник має вказати на винуватця зростання цін на енергоносії у Європі. Також недарма фігура путіна зображена з піднятою рукою. Автор у такий спосіб представляє російського президента у поєднанні з нацистським лідером Адольфом Гітлером.

Пам’ятник путіну у Празі

Встановлення статуї та її подальший аукціон організував бізнесмен Далібор Дедек. За його словами, фігура путіна простоїть 30 днів, після чого буде виставлена на аукціон, виручені гроші з якого підуть на купівлю зброї для України.

"Статуя має надіслати сигнал Чехії про те, що проблема війни в Україні все ще існує і потребує вирішення. Другий сигнал — українцям, що ми з ними", — зазначив Дедек.

Організатор вважає, що пам’ятник може бути проданий на аукціоні за шестизначну суму.

Нагадаємо, що раніше в соціальних мережах висміяли нову спробу шляху пояснити захоплення українських міст.