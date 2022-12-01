"путін х*йло": концерт Моргенштерна в США прийняв несподіваний поворот (відео)

Ролик із фрагментом концерту Моргенштерна розлетівся мережею

Російський репер Моргенштерн, треки якого навіть під час російсько-української війни слухають українці, зараз гастролює США. На одному з його концертів публіка почала скандувати популярну матюкливу кричалку про володимира путіна.

Моргенштерн виступав у Нью-Йорку, коли глядачі дружно почали вигукувати "путін – х*йло". Фрагмент відео опублікував користувач Serg Wисоцький у Twitter у четвер, 1 грудня. Артист не повторював, але прокоментував скандування.

Так, у твіті повідомляється, що на концерті Моргенштерна в Нью-Йорку, що відбувся в рамках його туру США, натовп почав скандувати: "путін х*йло". Як можна почути у ролику, репер не став кричати разом зі своїми глядачами популярну фразу.

"Пацани, ну я ж не путін", — сказав Моргенштерн.

Прямо про те, що путін розв’язав війну проти суверенної держави, Моргенштерн публічно не говорив. У коментарях до посту думки про цей епізод розділилися. Хтось вважає репера таким самим, як президент його країни, а комусь ролик сподобався: "По-перше, це красиво".

Реакція коментаторів на концерт Моргенштерна

Моргентштерн публічно не засуджував путіна, а про агресію рф проти України висловлювався досить ухильно. Також він присвятив останнім подіям кліп "12". У треку є слова про те, що "великы дядьки відправлять на бійню". У роботі було використано біт українця Палагіна, а також задіяно голосове повідомлення від його мами, записане в момент перебування у бомбосховищі. "Ми хочемо миру. Ми хочемо дружби": такі слова розміщені наприкінці кліпу.

Нагадаємо, Моргенштерн виїхав з росії ще до початку повномасштабної війни, близько року тому. На батьківщині його звинуватили у торгівлі наркотиками, визнали іноагентом. Останнім часом перебував в ОАЕ. В Україну, до слова, реперу в’їзд заборонений.